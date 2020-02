PRVA LIGA MALOG NOGOMETA MAKARSKE Nastavlja se nevjerojatna serija Gornje Vale

12. kolo

Gornja Vala došla je do dvanaeste uzastopne pobjede nakon što je u 12. kolu 1. MNL Makarske savladala Amicis rezultatom 4 : 1. Iako je pogotkom Kondže Amicis poveo s 1:0 vodeći sastav lige pogodcima Divića i Čančara preokrenuo je rezultat. Vrijedne bodove za bijeg sa začelja tablice upisala je momčad DPH Torcida MR koja je u derbiju začelja sa minimalnih 4:3 savladala sastav Downtown Brela. Pogodak vrijedan tri boda postigao je Burić u zadnjoj minuti utakmice. Mali Plamen je sa visokih 7:1 savladao anemični Agrohortus dok je Catenaccio bio još uvjerljiviji protiv DPH Tučepi. Na ovoj utakmici Ante Sokol četiri se puta upisao u listu strijelaca dok je Nikola Pašalić postigao hat-trick. Derbi susret kola odigrali su All in Makarska i Brela, iako u nekompletnom sastavu aktualni prvak na kraju je došao do novih bodova i tako zadržao drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici.Klarić je u 8. minuti doveo Brela u vodstvo, do odlaska na odmor All in je Jelavića preokrenuo rezultat. I u nastavku je bilo neizvjesno kada je Medić smanjio na 3:2, konačnih 4:2 uradak je Mateja Lozine.

Rezultati:

Gornja Vala - Amicis 4 : 1 (0 : 1)

Divić (2), Antunović (1), Čančar (1) / Kondža (1)

Crveni karton: Ivan Cvitanović (Amicis)

DPH Torcida MR – Agrohortus 4 : 3 (2 : 1)

Jović (1), Zvizdić (1), Herceg (1), Burić (1) / Raos (2), Ribarović (1)

Mali Plamen Agrohortus 7 : 1 (2 : 0)

Filipović (2), Jovanović (2), Prgometr (1), Grubišić (1), Gareljić (1) / Lončar (1)

Catenaccio – DPH Tučepi 7 : 0 (1 : 0)

Sokol (4), N. Pašalić (3)

All in Makarska – Brela 4 : 2 (2 : 1)

Jelavić (2), Zor (1), Lozina (1) / Klarić (1), Medić (1)

Poredak:

Gornja Vala 36, All in Makarska 25, Catenaccio 25, Mali Plamen 20, Brela 19, Amicis 17, DPH Torcida MR 10, Agrohortus 10, Downtown Brela 7, DPH Tučepi 4

Iduće kolo:

Gornja Vala – Agrohortus, Mali Plamen – Downtown Brela, DPH Torcida MR – All in Makarska, Brela – Catenaccio, Amicis – DPH Tučepi

Lista strijelaca:

18 – Ivan Mladinov (Agrohortus)

17 – Ante Sokol (Catenaccio)

14 – Žarko Visković (Gornja Vala)

13 – Luka Bekavac (Brela)

J. Kovačević/Ž.K.