ZA DOM OBITELJI SRŠEN IZ OPUZENA Humanitarna utakmica između veterana Makarske rivijere i Termina na GSC-u Makarska 8. veljače

Sedmeročlana obitelj Sršen iz Opuzena dobit će svoj dom i njihovim mukama bliži se kraj. Iako im još neće biti lako, otac Roland, inače invalid Domovinskog rata, i njih šestero, a teškoće ih nisu zaobišle, zahvaljujući ljudima velikog srca neće morati na ulicu. Hrvatska se kao i uvijek u ovakvim slučajevima digla na noge, neki su uplatili financijska sredstva za izgradnju kuće dok drugi pomažu u građevinskom materijalu. Već je prikupljeno više od polovice potrebnog iznosa koji se kreće oko pola milijuna kuna. Svoj prilog daju i Makarani te Primorci svojim uplatama. Kako je Roland Sršen nekada igrao u dresu Zmaja organizira se utakmica između nogometnih veterana, a prihod je namijenjen za pomoć opuzenskoj obitelji.

Obiteljska priča obitelji Sršen je teška. Samohrani Roland je nakon smrti supruge Andreje prije pet mjeseci ostao sam sa šestero djece Paulo (19), Lucija (17), Ivan (14), Duje (14), Nina (12), Luka (6). Dva sina su invalidi, a Duje je nepokretan u kolicima, a moraju iseliti iz stana od pedesetak kvadrata.

- Ljudi zovu, pomažu, uplaćuju. Nevjerojatan je ovaj hrvatski narod, ne znam kako svima zahvaliti, preplavljen emocijama i u suzama – kaže Roland.

- Javljaju se ljudi iz Australije, Njemačke, Amerike, Kanade, svi žele pomoći. Zvao je i izbornik Zlatko Dalić, on je puno pomogao, a i još će. U akciju se uključio i dugogodišnji kapetan hrvatske reprezentacije Dario Srna, Mijo Caktaš, Miljenko Bikić, Mario Čaljkušić, održani su brojni malonogometni turniri i koncerti. Do sada je prikupljeno oko tri stotine tisuća kuna, zasluga je to „običnog“ hrvatskog čovjeka velikog srca – nastavlja Roland. Svatko je uplatio koliko je mogao, nije bitno koliko, svi su oni jednako vrijedni i ja ne znam kako im zahvaliti. Za izgradnju obiteljske kuće trebat će barem pet stotina tisuća kuna. Svatko je uplatio koliko je mogao, a akcija još traje.

- Sršen je bio nogometni vratar, branio je za čak jedanaest klubova iz Dalmacije i Hercegovine, a među vratnicama je bio punih 25 godina. Roland je branio i u makarskom Zmaju u prvenstvenoj sezoni 1997./98., a nisu ga zaboravili ni njegovi suigrači i navijači makarskog kluba. Nakon već više odigranih humanitarnih utakmica u dolini Neretve bit će odigrana još jedna u gradu podno Biokova.

Na Gradskom sportskom centru u Makarskoj u subotu, 8. veljače, u 17 sati sastat će se veterani Makarske rivijere i Termin Opuzen. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da dođu na ovu humanitarnu utakmicu i svojim prilozima pomognu obitelji Sršen da izgrade svoj dom.

Za ovu humanitarnu akciju otvoren je poseban račun u Privrednoj banci Zagreb. IBAN: HR 1123400093510951600, pod nazivom „izgradimo dom obitelji Sršen“ na koji se mogu uplaćivati novčana sredstva. Organizatori ističu da se može donirati i građevinski materijal kako bi se izgradio dom obitelji Sršen.

J. Kovačević/Ž.K.