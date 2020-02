TRIGLAV A 2 VATERPOLO LIGA Galeb MR punog plijena iz Kotora

Liga za opstanak, 12. kolo

Cattaro - Galeb MR 5 : 11 (1:2, 2:3, 1:3, 1:3)

Cattaro: Paić, Pržica, Božović, Blečić, Mršić 3, Vujošević, Jašović 2, Vujović, Četković, Dončić, Gopčević, Marinković.

Galeb MR: Podrug, Kaleb 3, Stojanac 1, Kuzmanić 1, Ledić, Vukić 3, Marinović, Rašić, Šarić 1, Topić, Kapović, Glibo, Popović 2

Makarski vaterpolisti u nastavku prvenstva Regionalne lige gostovali su u Kotoru i s visokim rezultatom (5:11) savladali domaći Cattaro. Prije početka utakmice bilo je za nadati se pobjedi Galeba, nije objektivno bilo moguće da slabašni domaćini iznenade kvalitetnije goste. U prvoj četvrtini napad Makarana je bio bez rješenja, što se onda očitovalo i na rezultatu. Međutim, nešto se drugo svidjelo, a to je obrana. Napad će vam prije ili kasnije krenuti, ali obranu morate imati, naučiti, nije to samo fraza. Druga dionica igre nije bila puno različita od prve, na veliki se odmor otišlo vodstvom gostiju od 5:3. Nastavak je u potpunosti pripao igračima Milovana Čovića, kada su poveli sa 8:4 domaći su morali potpisati kapitulaciju. Bila je ovo utakmica koja se mora odraditi i koja igračima treba da se napune samopouzdanjem. Za domaću momčad pogotke su postigli samo dva igrača(Mršić, Jašović) dok je kod gostiju šest igrača treslo mrežu vratara domaćih Paića. Kaleb i Vukić postigli su po tri pogotka, Popović dva, a Stojanac i Šarić po jedan. Dobro je i to što su priliku igrati dobili svi igrači Galeba koji su se našli u zapisniku utakmice.

Rezultati:

Zemun – Triglav 20 : 6, Medveščak – Zadar 1952 11 : 10, Cattaro – Galeb MR 5 : 11

Poredak:

Zemun 19, Galeb MR 15, Medveščak 9, Zadar 1952 9, Cattaro 3, Triglav 0

Iduće kolo: Galeb MR – Zemun

J.K./Ž.K.