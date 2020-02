KOŠARKA Amforine djevojčice i dječaci slavili, kadeti izgubili

Mladi košarkaši i košarkašice Amfore natječu se u županijskoj ligi, a vrijedan uspjeh postigli su njezini dječaci koji su slavili protiv svojih vršnjaka iz Splita. Kadetkinje su također bile uspješne iako se po igri na početku utakmice malo tko tome nadao. U posljednjoj četvrtini domaće su nadoknadile minus dvanaest i serijom ubačaja došle do vrijedne pobjede. Kadeti su gostovali kod prvoligaša Sinja i imali prednost sve do pred kraj utakmice. Sinjani su u finišu susreta sa nekoliko trica uspjeli preokrenuti rezultat i tako doći do pobjede.

Dječaci:

Amfora – Split 55 : 28

Amfora: Krasić 1, Knezović 7, M. Jurjević 2, Bušelić 18, Agić 2, Grbavac 7, J. Jurjević 4, Radalj 10, Srzić 2, Jujnović 1, Bartulović.

Kadetkinje:

Amfora – Rhea (Imotski) 51 : 44

Amfora: Glibota, Matković 7, Gazilj, M. Štefanec 17, K. Štefanec 6, M. Bartulović 4, G. Bartulović, Bebek 4, Šarić, Agić, Markić, Brstilo 4.

Mlađi kadeti: Alkar - Amfora 59 : 52

Amfora: Bušelić, Glavičić 7, Bušelić, Vučko 18, Glibota 17, Bartulović 3, Puharić 3, Čapeta 2, Vidaković 2, Andrijašević.

J. K./Ž.K.