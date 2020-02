PRVA MALONOGOMETNA LIGA MAKARSKE Brela potopila Catenaccio

13. kolo

Susret momčadi Brela i Catenaccia trebao je biti derbi 13. kola, ali isključenje Mirka Selaka u 13. minuti Breljani su iskoristili i odveli utakmicu do uvjerljive pobjede. Najefikasniji igrač dvoboja bio je Luka Bekavac koji je u četiri navrata tresao mrežu Catenaccia. Kvalitetan i zanimljiv dvoboj odigrali su Mali Plamen i Downtown Brela, sastav iz Makarske poveo je pogotkom Prgometa pred odlazak na odmor. U nastavku su Gudelj i Vidulin zabili za 1:2. Novi preokret režirali su Crnobori i Gareljić. Ali ni tu nije bio kraj uzbuđenju, Zelić je poravnao na 3:3 u 39. minuti, slavlje Malom Plamenu donio je Jovanović u zadnjim trenucima utakmice. Gornja Vala nastavlja pobjedničku seriju, slabašni Agrohortus nije ozbiljnije zaprijetio razigranom sastavu iz Drvenika. All in Makarska je napunio mrežu DPH Torcida MR, bio je to susret u kojem su se aktualni prvaci postavili čvrsto i borbeno. Jedini period utakmice kada je bilo neizvjesno bio je njen početak. Torcidu je u prednost doveo Burić, nakon toga stvari u svoje ruke uzeli su Katić i Jelavić koji su najzaslužniji za novu tricu All ina. Amicis je prema očekivanju slavio protiv fenjeraša iz Tučepi, a već nakon prvog poluvremena vidjelo se u kojem smjeru će utakmica ići.

Rezultati:

Brela – Catenaccio 8 : 1 (2 : 0)

L. Bekavac (4), V. Zelić (1), N. Zelić (1), Serdarević (1), Klarić (1) / N. Pašalić (1)

CK: Mirko Selak (Catenaccio)

Mali Plamen – Downtown Brela 4 : 3 (1 : 0)

Prgomet (1), Crnobori (1), Gareljić (1), Jovanović (1) / Gudelj (1), Vidulin (1), J. Zelić (1)

CK: Josip Zelić (D. Brela)

Gornja Vala – Agrohortus 6 : 0 (2 : 0)

Ž. Visković (2), Stjepanović (1), Katić (1), Marković (1), Kostanić (1)

All in Makarska – DPH Torcida MR 9 : 3 (4 : 2)

Jelavićč (2), A. Katić (4), Zor (2), Ravlić (1) / Burić (1), Jović (1), Lendić (1)

Amicis – DPH Tučepi 6 : 3 (4 : 0)

Pejković (2), Kondža (2), Gojak (1), I. Zelić (1) / M. Pašalić (1), Šarić (1), H. Visković (1)

Poredak:

Gornja Vala 39, All in Makarska 28, Catenaccio 25, Mali Plamen 23, Brela 22, Amicis 20, DPH Torcida MR 10, Agrohortus 10, Downtown Brela 7, DPH Tučepi 4

Lista strijelaca:

18 – Ivan Mladinov (Agrohortus)

17 – Luka Bekavac (Brela), Ante Sokol (DPH Torcida MR)

16 – Žarko Visković (Gornja Vala)

Iduće kolo:

DPH Tučepi – Brela, Catenaccio – DPH Torcida MR, All in Makarska – Mali Plamen, Downtown Brela – Gornja Vala, Agrohortus – Amicis.

J. Kovačević/Ž.K.