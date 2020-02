MAKARSKA GLAZBENA ŠKOLA SE PONOSI Lea Gojak studentica na akademiji u Bratislavi

Lea Gojak, nakon uspješno završene osnovne i srednje Glazbene škole Makarska na odjelu harmonike, a u klasi prof. Dalibora Boljuna, u veljači je 2020. nakon uspješno odrađenog prijemnog ispita u Bratislavi – Slovačka, ostvarila pravo na upis, te će svoje glazbeno obrazovanje nastaviti po mentorstvom jednog od najuglednijih evropskih profesora Borisa Lenka. Drugi je to učenik, ovog puta učenica, iz Glazbene škole Makarska na ovoj prestižnoj akademiji. Još 2016. to je pošlo za rukom učeniku Mirki Škarici koji je trenutno student na Royal Academy of Music u Londonu.

J.G.