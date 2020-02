BIOKOVSKI DERBI Osredkar za slavlje Novo vrijeme Apfela

1. HMNL, 12. kolo

Novo vrijeme Apfel - Vrgorac 4 : 2 (2 : 2)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 700.

Suci: Josip Dujmić (Jurdani) i Sendi Spldatić (Potpićan).

Strijelci: 0:1 Jurjević (4.), 1:1 Osredkar (8 ), 1:2 Kraljević (8.), 2:2 Kazazić (12.), 3:2 Lucas (24.), 4:2 Osredkar (35.).

Najbolji igrač: Igor Osredkar (Novo vrijeme Apfel)

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Lucas, Osredkar, Bajrušović, Kazazić, Vuković, Da Silva Anderson, Pašalić, Sokol, Musinov, Fideršek, Horvath, Babić, Herceg. Trener: Tomislav Horvat.

Vrgorac: Mišković, Jelavić, J. Suton, L. Suton, Jurjević, Kraljević, Marinović, Grbovasc, Kozarić, Gašpar, Mušan, Martinac, Turić, Vučić. Trener: Vladimir Bebek.

Biokovski derbi, ujedno i derbi 12. kola 1. HMNL odigrali su u Makarskoj domaće Novo vrijeme Apfel i Vrgorac, a na koncu je slavila domaća momčad. Nakon što je Vrgorac proteklih sezona bio uspješniji, kroz proteklu godinu stvari su se potpuno promijenile jer je Novo vrijeme Apfel slavilo u proteklih šest susreta. Nakon što su napadački otvorili utakmicu jedni i drugi „nebeskoplavi“ su u četvrtoj minuti došli u početnu prednost kada je Jurjević iz slobodnog udarca s desetak metara savladao vratara domaćih Baškovića. U istoj minuti u velikoj prigodi našao se Luka Suton, ali nije bio precizan. Domaći su do daha došli u sedmoj minuti kada je Kazazićev udarac obranio debitant na klupi Vrgorca Mišković. Igrači Tomislava Horvata poravnali su rezultat u 8. minuti, Pulinjo je bio asistent za Osredkara koji zabija za 1:1. Nije prošlo ni tridesetak sekundi kada je druga lopta lopta odsjela iza Baškovića kamo ju je spremio Kraljević nakon dodavanja Jelavića. Dobro raspoloženje domaćim navijačima vratio je Kazazić u 12. minuti kada je iz slobodnog udarca pospremio loptu u mrežu slabo postavljenog Miškovića. Do odlaska na odmor prigoda je bilo na obje strane, no mreže se više nisu tresle. U nastavak su domaći krenuli aktivnije i preselili zbivanja pred vrata gostiju. Udarac Osredkara u 21. minuti zaustavila je greda gostiju. U 24. minuti Novo vrijeme Apfel je potpuno preokrenulo rezultat, Bajrušović se prošetao kroz obranu Vrgorca i onda dodao loptu Lucasu koji ju s 2-3 metra ubacuje u prazna vrata Vrgorca. Domaći vratar Herceg u 26. minuti sjajnom obranom zaustavlja udarac Martinca, a minutu potom isti igrač trese vratnicu Novog vremena. Herceg je sačuvao prednost domaćih kada je u 28. minuti ponovo obranio šut J. Sutona. I jedni i drugi u 34. minuti su na pet prekršaja, pa su do kraja morali igrati opreznije kako bi izbjegli kazneni udarac iz akumulacije. Osredkar je u 35. minuti snažnim udarcem s desetak metara zakucao loptu pod gredu Miškovića što je bio i krajnji rezultat ovog kvalitetnog i uzbudljivog dvoboja. Nakon pogotka Osredkara trener gostiju Bebek preuzeo je maksimalan rizik kada je zaigrao s Martincem u ulozi vratara-igrača, to mu međutim nije pomoglo da barem smanji prednost Makarana. Novo vrijeme Apfel je s tri osvojena boda i dalje zadržalo vrh prvenstvene ljestvice dok su Vrgorčani ostali na sedmom mjestu i nove bodove morat će tražiti u idućim kolima kako bi zadržali sadašnju poziciju.

Jakov Kovačević /Ž.Kovačić