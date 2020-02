RUKOMET Slavlje Kingtradea

2. HRL – Jug, 10. kolo

Rukometaši Kingtradea u nastavak prvenstva ušli su dobro pripremljeni, a to je na svojoj koži osjetio sastav iz Opuzena koji je morao potpisati poraz. Gosti su bolje otvorili utakmicu i do sredine poluvremena stalno bili u rezultatskoj prednosti, no stvari se mjenjaju u 25. minuti kada igrači Stipe Urlića preokreću rezultat u svoju korist. Do odlaska na odmor Nikola Brozović i Mate Mustapić donose osjetljivije vodstvo domaćima od plus tri (13 : 10). I početak nastavka pripao je gostima koji su uspjeli poravnati rezultat na 13:13, a ravnoteža na terenu bila je obilježje igre. A kada su domaći dodali malo gasa i u 55. minuti preko M. Urlića i Stakića poveli s 25:20 bilo je vidljivo u kojem smjeru će utakmica ići. Makarani su trećom ovosezonskom pobjedom odmaknuli fenjerašu Trilju na velikih šest bodova, a nastave li u nastavku prvenstva dobro igrati i pobjeđivati opstanak u ligi nebi smio doći u pitanje. Dva imenjaka, Nikola Urlić i Nikola Brozović bili su najefikasniji u redovima domaćih i uz sigurnog na vratima Juru Maslaća najzaslužniji su za što su bodovi ostali podno Biokova, kod Opuzena su Josip Prović, Ivan Sršen i Julio Jelavić bili bolji od ostalih.

Kingtrade – Opuzen 27 : 24 (13 : 10)

Makarska. Dvorana na GSC. Gledatelja. 50.

Suci: Zoran Kaleb i Ante Repeša (oba Metković).

Kingtrade: Maslać, Matijašević, Jurjević, Lukin 1, Mustapić 4, Lozina 1, Rajčević 1, N. Urlić 8, Brozović 6, Stakić 3, M. Urlić 3.

Trener: Stipe Urlić.

Opuzen: Drljepan, Mijić 1, I. Projić, Tapalović, Anđelić, Slišković 1, J. Prović 7, Popović, Nikolić 1, Obradović 3, Jelavić 5, Vodanović, Palinić, Sršen 6.

Trener: Ivor Šimunović.

Sedmerci: Kingtrade 2 / 0, Opuzen 2 / 1

Isključenja. Kingtrade 8 min, Opuzen 4 min.

J. Kovačević/Ž. Kovačić