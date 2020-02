VATERPOLO – Galeb iznad Zemuna

RVL A-2, 13. kolo

Galeb MR - Zemun 14 : 9 (2 : 3, 4 : 2, 3 : 3, 5 : 1)

Makarska. Bazen na GSC. Gledatelja: 85.

Suci: Nenad Periš (Split) i Ante Bura (Šibenik).

Galeb MR: Podrug, Kaleb 3, Kuzmanić 1, Ledić, Vukić 3, Sumić, Marinović 2, Rašić 1, Šarić 1, Glibo, Popović 2, Topić, Kapović 1.

Trener: Milovan Čović.

Zemun: Tanović, Milošević, Đukić, Vasiljević 3, Ljubenović 1, Perković, Jović 1, Mišković 3, Timotić, Vukazić 1, Alečković, Jopundžić.

Trener: Vukota Vukotić.

Objektivno je bilo za očekivati da će vaterpolisti Galeba slaviti u dvoboju protiv Zemuna na domaćem bazenu, a gosti kao kvalitetna i čvrsta momčad tako su se predstavili sve do zadnje četvrtine susreta. Zemun je u početno vodstvo doveo Vasiljević sredinom prve četvrtine, a Popović je zabio za 1:1. Potom je poentirao Vukić za prednost Makarana. Zemun je do nove prednosti došao pogodcima Miškovića i Vukazića. U drugoj dionici igre domaći su zaigrali bolje i preokrenuli rezultat u svoju korist te se na odmor otišlo neriješenim rezultatom (6:6). I u nastavku se igralo pogodak za pogodak, a ni jedna momčad nije došla do prednosti. U zadnjoj dionici igre stvari se u bazenu potpuno mijenjaju, vratar Mario Podrug se razbranio, raspucao se Luka Vukić i uz pomoć Rašića, Popovića i Kapovića rezultat se prelomio u korist Galeba. Igrači Milovana Čovića u zadnjoj četvrtini otupili su napade gostiju, podignuli igru na višu razinu, igrali presing te iz kontri i polukontri izrešetali mrežu vratara gostiju Tanovića. U idućem kolu Galeb gostuje u Kranju kod fenjeraša Triglava, odigraju li na razini svojih mogućnosti osvajanje novih bodova ne bi smjelo doći u pitanje.

Rezultati 13. kola lige za opstanak:

Triglav – Medveščak 9 : 9, Galeb MR - Zemun 14 : 9, Cattaro – Zadar 1952 6 : 14

Poredak:

Zemun 19, Galeb MR 18, Zadar 1952 12, Medveščak 10, Cattaro 3, Triglav 1

J. Kovačević/Ž. Kovačić