RUKOMET Novi posrtaj hotelijerki

2. HRL – Jug, 10. kolo

Hoteli Makarska - Marina Kaštela 27 : 29 (14 – 14)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 50.

Suci: Hrvoje Jakelić (Split) i Živko Milardović (Stobreč)

Hoteli Makarska: M. Juričić, Vrdoljak, Perić 1, Bandur 3, Vujčić, Vranješ, Selak 9, n. Juričić 11, Rudelj, Talaja 3, Jurilj, Vukić, Šalinović, Đuvelek.

Marina Kaštela: Matešan, ćatelev 1, Maleš 1, Zebić, Jurko 7, Pintar 9, Šarić, Lučić, Ćoko, Jogun 6, Varnica 2, Krželj 3.

Sedmerci: Hoteli Makarska 2 / 2, Marina Kaštela 5 / 5.

U odnosu na prvi dio prvenstva nije se puno promijenilo u igri makarskih rukometašica. Iako su jedna od najmlađih ekipa lige to ih ne opravdava za novi domaći poraz. Nina Juričić u drugoj je minuti dovela domaće u početnu prednost, a minutu potom poravnala je Antonela Jurko. U nastavku se igralo gol za gol, a u vodstvu su bile jedne i druge. U 24. minuti su Makarke imale prednost od plus dva (12:10), ali su uporne gošće do odlaska na odmor poravnale rezultat. I početak nastavka protjecao je u izjednačenoj igri i neizvjesnom rezultatu, a Kaštelanke su u 41. minuti došle do prve opipljive prednosti (17:21). Tu prednost ekipa Hrvoje Kovačića imala je u još nekoliko navrata (19:23, 20:24), hrabra i borbena igra domaćim djevojkama donijela je nadu u povoljan ishod kada su se približile na samo jedan pogodak zaostatka (25:26). Paola Varnica i Eva Maleš poentirale su z zadnjim minutama utakmice i donijele veliko slavlje svojim suigračicama. Matea Selak samo je uspjela smanjiti vodstvo gostujuće ekipe, a pored nje i Nine Juričić forma ostalih igračica „hotelijerki“ nije na velikoj razini.

J.K./Ž.K.