PRVA HMNL Novo vrijeme ne ispušta vrh, Split došao do prve pobjede

13. kolo

Biokovski derbi odigran u Makarskoj između domaćeg Novog vremena Apfela i Vrgorca pripao je domaćoj momčadi koja je slavila rezultatom 4 : 2. Nakon nekoliko sezona u kojima su pobjeđivali „nebeskoplavi“ u posljednje vrijeme sreća je otišla na stranu Makarana koji su slavili šest puta zaredom. Nakon neizvjesnog prvog poluvremena Lucas i Osredkar su u nastavku zabijali za novu tricu aktualnih prvaka. Novim uspjehom Makarani su zadržali prvo mjesto na prvenstvenoj ljestvici dok se Vrgorac porazom udaljio iz utrke za dobru poziciju u eventualnom doigravanju. Split je tek u 13. kolu 1. HMNL u kartoniranom i ozljedama prorijeđenom sastavu u dramatičnoj završnici došao do prve ovosezonske pobjede i nade da ipak sačuva prvoligaški status. U zadnjoj minuti susreta Tešija je po drugi put poentirao za veliki preokret i nadu svojoj momčadi da u nastavku prvenstva pokuša izboriti ostanak u ligi. Smjena Tea Strunje izazvala je šok terapiju među igračima Splita, ali je za njih još ipak dug put kako doći u luku spasa. U izuzetnom kvalitetnom i uzbudljivom susretu gusari s Cetine su pobijedili zagrebačku Uspinjača Gimku s 5 : 4. Bila je to repriza finala kupa odigranog prije dva mjeseca, no ovog puta uz drugačiji ishod. Momčad Duje Maretića sa tri nova boda i dalje ostaje prvi pratitelj vodećeg Novog vremena. Šibenčani nastavljaju sjajnu seriju, premda su nastupili bez najnovijih pojačanja, a ni trener Perica nije mogao voditi momčad zbog suspenzije Crnica je bez problema nadigrala Dubrovčane koji su u Krešimirov grad došli bez kvarteta važnih igrača. Igrači Futsal Dinama nisu uspjeli u gradskom derbiju razveseliti svoje brojne navijače kojih se u dvorani Doma sportova našlo preko tisuću i pol. Gledatelji su od prve minute bili u slavljeničkom ritmu zbog proslave 20. godišnjice povratka imena Dinamo, ali odlično organizirani gosti uspjeli su sačuvati bod.

Rezultati: Novo vrijeme Apfel – Vrgorac 4 : 2, Split – Universitas 3 : 2, Olmissum – Uspinjača Gimka 5 : 4, Crnica – Square 8 : 3, Futsal Dinamo – Alumnus 2 : 2

Poredak:

Novo vrijeme Apfel 28, Olmissum 27, Crnica 25, Square 21, Futsal Dinamo 16, Vrgorac 14, Alumnus 12, Universitas 10, Uspinjača Gimka 10, Split 6

Lista strijelaca:

14 – Duško Martinac

11 – Nikola Pavić, Dragan Vuković,

10 – Kristijan Čekol, Vedran Kazazić, Dario Markić, Luka Suton, Dos Santos Leonardo

Iduće kolo igra se 21. veljače, Novo vrijeme Apfel gost je splitskog Universitasa.

J.Kovačević/Ž. Kovačić