NA DAN KARNEVALA Posebna regulacija prometa 22. veljače

Povodom održavanja manifestacije Makarski zimski karneval 2020. i prolaska tradicionalne karnevalske povorke, a u cilju nesmetanog odvijanja manifestacije i sigurnosti svih sudionika, organizacijski odbor odlučio je da će u subotu 22. veljače 2020. na snazi biti poseban režim odvijanja prometa.

U vremenu od 12 do 20 sati za sav promet zatvara se Ulica kralja Tomislava – gradska riva, od trajektnog pristaništa prema istoku. Također, na dijelu Obale kralja Tomislava, od trajektnog pristaništa do zgrade Grada Makarske neće biti dozvoljeno parkiranje.

Od 14 do 17 sati bit će zabranjeno prometovanje Ulicom kralja Zvonimira od križanja s Ulicom kralja Petra Krešimira IV., kod Tommya, južno u smjeru gradske rive. Za vrijeme formiranja karnevalske povorke, od 14 sati do polaska, za prometovanje se zatvara Ulica neretvanskih Knezova, od križanja sa Ulicom Ante Starčevića na Trećem mostu, Ulicom kralja Petra Krešimira IV. do križanja sa Ulicom kralja Zvonimira.

Privremenu regulaciju vršit će službenici Prometne policije Policijske postaje Makarska i redari Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo Grada Makarske.

www.makarska.hr/IvoR