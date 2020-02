MALI NOGOMET Gornja Vala slavi titulu

Prva MNL Makarske, 14. kolo

Momčad Gornje Vale je nakon 14. kola već proslavila osvajanje prvog mjesta 1. MNL Makarske. Još su četiri kola do kraja prvenstva, a sasatav iz Drvenika ima prednost u odnosu na aktualnog prvaka All in Makarska od 13 bodova te ih u preostalom dijelu prvenstva nitko ne može stići. Protiv slabašnog Downtown Brela Drveničani su pritiskala cijelu utakmicu i zasluženo došli do tri nova boda. Sa dva postignuta pogotka Žarko Visković se probio na drugo mjesto liste strijelaca. All in Makarska i Mali Plamen odigrali su derbi kola koji je završio bez pobjednika. Iako su prošlosezonski prvaci prvo poluvrijeme rješili u svoju korist u nastavku je Mali Plamen preokrenuo rezultat u svoju korist. U finišu su F. Martinović i N. Rašić zabili za konačnih 4:4. Visokom pobjedom nad fenjerašem DPH Tučepi Brela su se vratila u utrku za plasman u gornji dio prvenstvene ljestvice. Nakon početnog vodstva stalno su povećavali prednost, a Tučepljani nisu mogli izbjeći novi posrtaj. Agrohortus i Amicis su odigrali neizvjesnu utakmicu, u vodstvu su bili jedni i drugi pa je konačan rezultat preslika viđenog na parketu dvorane na GSC. Utakmica između DPH Torcida MR i Catenaccia je odgođena.

Rezultati:

Gornja Vala – Downtown Brela 6 : 1 (2 : 1)

Ž. Visković (2), Divić (2), Biočić (1), Katić (1) / M. Zelić (1)

All in Makarska _ Mali Plamen 4 : 4 (2 : 1)

Ravlić (1), Baričević (1), F. Martinović (1), N. Rašić (1) / Crnobori (1), Antunović (1), Glavina (1), Filipović (1)

Brela – DPH Tučepi 6 : 1 (2 : 0)

V. Zelić (2), Klarić (1), Bekavac (1), Medić (1), Serdarević (1)

Amicis - Agrohortus 2 : 2 (1 : 2)

Matešan (1), Pejković (1) / Sikirica (1), Mladinov (1)

Poredak:

Gornja Vala 42, All in Makarska 29, Brela 25, Catenaccio 25, Mali Plamen 24, Amicis 21, Agrohortus 11, DPH Torcida MR 10, Downtown Brela 7, DPH Tučepi 4

Lista strijelaca:

19 – Ivan Mladinov (Agrohortus)

18 – Žarko Visković (Gornja Vala), Luka Bekavac (Brela)

17 – Ante Sokol (DPH Torcida MR)

13 – Stipe Darko Medić (Brela), Nikola Pašalić (Catenaccio)

12 – Toni Divić (Gornja Vala), Josip Gojak (Amicis)

Parovi idućeg kola:

DPH Torcida – Brela, Agrohortus – DPH Tučepi, Amicis – D. Brela, Gornja Vala – All in Maklarska, Mali Plamen – Catenaccio.

J. Kovačević/Ž. Kovačić