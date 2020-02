PRVA HMNL Novo vrijeme Apfel slavilo protiv Universitasa na Gripama

Split. SD Gripe. Gledatelja: 400.

Suci: Saša Tomić i Marijan Simatović.

Strijelci: 0:1 Bajrušović (27; 0:2 Fideršek (29), 1:2 Juretić (38).

Universitas: Bilić, Mijić, Trivković, Crnjac, Pavičić, Juretić, Kovačić, Taći, Radmilo, Peša, Šunjić, Tustonjić, Moro, Stojkić.

Trener: Hrvoje Budimir.

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Anderson, Lucas, Pašalić, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Kazazić, Fideršek, Horvath, Babić, Herceg. Trener: Tomislav Horvat.

Najbolji igrač: Vedran Kazazić.

Prvi susret 13. kola 1. HMNL na splitskim Gripama odigrali su domaći Universitas i makarsko Novo vrijeme Apfel. Gosti su opravdali ulogu favorita i slavili rezultatom 1:2. Obje momčadi u dvoboj su ušle oslabljene, kod domaćih nije bilo Peše zbog isključenja u prošlom kolu dok su gostima nedostajali Musinov zbog treće opomene, a Lucas je zbog ozljede utakmicu gledao sa tribina. Nakon bezidejnog prvog poluvremena u nastavku su makarani zaigrali bolje i sa novim bodovima ostali na vrhu prvenstvene ljestvice. Universitas je zaprijetio na samom početku susreta, no Bašković je uspio obraniti udarac Taćija. Sve do 17. minute nije bilo uzbuđenja pred vratima Bilića i Baškovića, Osredkar je tada izgubio loptu na svojoj polovici ali Pavić ne uspijeva savladati vratara gostiju. Sa početnih 0:0 se otišlo na odmor, a dvostruki prvaci ostavili su loš dojam u prvih 20. minuta igre. Početkom drugog poluvremena prijeti Kazazić, a Bilić je bio siguran. Igrači Tomislava Horvata dolaze do prednosti u 27. minuti , nakon ubačaja Kazazića Bajrušović iz drugog pokušaja trese mrežu „studenata“ za 0:1. Universitas je u istoj minuti mogao poravnati , ali je Bašković sjajnom obranom zaustavio udarac Mora. Novo vrijeme Apfel je podebljalo prednost dvije minute potom, Kazazić je ubacio iz kuta a Fideršek zabio za 0:2. Gosti su mogli prelomiti rezultat u 31. minuti kada je udarac Vukovića Biulić odbio u gredu. Trener Hrvoje Budimir preuzima maksimalni rizik u 38. minuti kada Juretića postavlja u ulogu igrača-vratara, a u prvom napadu to mu se isplatilo. Tustonjić je ubacio pred vrata gostiju, a Juretić iz blizine posprema loptu iza leđa vratara gostiju. Na kraju je rezultat ostao 1:2 i zaslužena pobjeda Makarana koji su do ne došli teže od očekivanja.

J. K./arhiva MP