FUTSAL Omišani u stopu prate Makarane

1. HMNL, 13. kolo

Omiški Olmissum je slavio na gostovanju kod Squarea u Dubrovniku rezultatom 3:6. Gusari sa Cetine tako su produbili krizu „gospara“ koji su u četiri proljetna kola osvojili tek jedan bod. Momčad Antuna Bačića upisala je tri poraza u nizu i ispala iz utrke za visok plasman. Olmissum je zadržao maksimalan bodovni učinak te je i dalje samo bod zaostatka za vodećim sastavom Novo vrijeme Apfel. U derbiju začelja odigranom u sesvetskom Jelkovcu Uspinjača Gimka je velikim preokretom došla do pobjede nad fenjerašem Splitom. Splićani su preko raspoloženog Bundavice vodili s 0:2 i 1:3, a momčad Koraba Morine za koju je nastupio bivši igrač Novog vremena Vlado Andrijašević u nastavku potpuno preokrenula rezultat i na kraju došla do zlata vrijednih bodova. Zagrepčani su sa novim bodovima načinili veliki korak prema opstanku u prvoligaškom društvu dok je za Split nada sve manja. Splitu ni smjena trenera Tea Strunje nije puno donijela, no do kraja je još pet kola koja bi najuspješnijem hrvatskom klubu mogla donijeti spas. Vrgorac je ostvario uvjerljivu pobjedu nad Alumnusom rezultatom 8:1 Gosti su u Tinov grad doputovali bez dvojice stožernih igrača Perkovića i Markića, ali su u prvom poluvremenu pružili dobar otpor favoriziranim domaćinima. Konačni pad Alumnusa dogodio se u nastavku nakon isključenja Matana i Ledinščaka, što je dodatno smanjilo ionako malu rotaciju trenera Jakova Ungarova. Nebeskoplave je predvodio raspoloženi Jelavić koji je postigao hat trick. Novo vrijeme Apfel je opravdalo ulogu favorita i savladalo na gostovanju u Splitu Universitas. Nakon loše igre u prvom poluvremenu Makarani su u nastavku zaigrali znatno bolje i ostvarili pobjedu za ostanak na vrhu prvenstvene ljestvice. Crnica i Futsal Dinamo su u Šibeniku bez pobjednika, a krajnji rezultat bio je 2:2. Bio je ovo osmi međusobni susret Crnice i Futsal Dinama, nakon kojeg su Šibenčani još uvijek bez pobjede. Zagrebački plavi su bili u zaostatku pred kraj utakmice, a nakon igre sa Grbešom u ulozi vratara-igrača poravnali su rezultat preko Čekola. Podjela bodova možda je i najrealniji ishod nakon svega viđenog na parketu legendarnog Baldekina.

Rezultati:

Square – Olmissum 3 : 6, Uspinjača Gimka – Split 3 : 2, Vrgorac – Alumnus 8 : 1, Universitas – Novo vrijeme Apfel 0 : 2, Crnica – Futsal Dinamo 2 : 2

Poredak:

Novo vrijeme Apfel 31, Olmissum 30, Crnica 26, Square 21, Vrgorac 17, Futsal Dinamo 17, Uspinjača Gimka 13, Alumnus 12, Universitas 10, Split 6

Lista strijelaca:

15 – Duško Martinac (Vrgorac)

13 – Nikola Pavić (Olmissum)

12 – Vedran Kazazić (Novo vrijeme Apfel)

11 – Dragan Vuković (Crnica)

Parovi idućeg kola: Novo vrijeme Apfel – Uspinjača Gimka, Futsal Dinamo – Vrgorac, Alumnus – Universitas, Olmissum – Crnica, Split – Square.

J. Kovačević/Ž. Kovačić