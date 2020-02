RUKOMET – U dramatičnoj završnici Kingtrade i Biograd podijelili bodove

2. HRL JUG, 11. kolo

U Makarskoj, pri gostovanju rukometaša Biograda, nije moglo bez drame. Otvorenom igrom i jedni i drugi nastojali su doći do pobjede. Nakon početnog vodstva Biograda Brozović i Stakić preokrenuli su rezultat u korist domaće momčadi. Potom se igralo gol za gol, a niti jedan sastav nije imao više od pogotka prednosti. Tek pred odlazak na odmor gosti su sa dva uzastopna pogotka poveli s 9:11. Početkom nastavka igrači Stipe Urlića zaigrali su čvršću obrano, a to im je donijelo poravnanje rezultata. Novim preokretom Biograd je u 42. minuti poveo s četiri pogotka prednosti (13:17). Domaći se još jednom vraćaju u utakmicu te pogodcima Brozovića, Marina i Nikole Urlića dolaze do novog blitzkriega (21:20). Potom je do kraja uslijedila igra živaca u kojoj su domaći u zadnjoj minuti imali vodstvo za pobjedu pogotkom Brozovića. Pavlović je za goste poentirao za 23:23, a domaći u nekoliko zadnjih sekundi nisu uspjeli organizirati napad za pobjedu. Na kraju ove izuzetno fer i korektne utakmice sa po jednim osvojenim bodom zadovoljni mogu biti obje momčadi. Kod Kingtradea je u napadu prednjačio Nikola Brozović s 11 postignutih pogodaka, dok je Jure Maslać bio siguran na vratima. Kod Biograda je najbolji bio raspoloženi za igru Dino Pavlović i Hrvoje Jeličić.

Kingtrade - Biograd 23 : 23 (9 : 11)

Makarska. Dvorana na GSC-u.

Gledatelja: 30.

Suci: Hrvoje Jakelić (Split) i Živko Milardović (Stobreč).

Kingtrade: Maslać, Matijašević 1, Lozina, Ivanić, Jurjević, Pivac 1, Mustapić 2, Raffanelli, Rajčević, N. Urlić 3, Begović, Brozović 11, Stakić 2, M. Urlić 3.

Trener: Stipe Urlić.

Biograd: Poljak, Jeličić, Martinović, Došen, Troskot, Škara, Galešić, Pavlović 8, Kapitanović, Jeličić 5, Duvnjak 3, Kovačević, Kvartuč 3.

Trener: Leo Zorica.

Sedmerci: Kingtrade 4 / 3, Biograd 4 /4.

Rezultati:

Split – Kamičak 33 : 28, Zadar 1954 – Jelsa Malizia 30 : 18, Opuzen – Korčula 26 : 30, Kingtrade – Biograd 23 : 23, Trilj PV – Vodice 32 : 34

Poredak:

Split 20, Zadar 1954 20, Vodice 15, Kamičak 14, Korčula 13, Opuzen 8, Biograd 7, Kingtrade 7, Jelsa M. 6, Trilj PV 0.

