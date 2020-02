UDRUGA MALOG NOGOMETA MAKARSKE Novi prvaci Gornja Vala potopili bivše

Odigrano je 15. kolo Prve malonogometne lige Makarske, a derbi kola između novih prvaka Gornje Vale i prošlosezonskih All in Makarske uvjerljivo je pripao momčadi iz Drvenika. Susret je započeo žustro i borbeno. Žarko Visković doveo je Gornju Valu u početnu prednost u desetoj minuti. Lozina je zabio za 1:1 u 17. minuti dok je Katić poentirao za novo vodstvo prvoplasiranog kluba u 18. U zadnjim trenucima prvog poluvremena Petrović pogađa za novo poravnanje. Početkom nastavka Petrović svojim drugim pogotkom preokreće rezultat u korist All ina, novi preokret najavljuje Toni Divić. Drveničani u zadnjih deset minuta nižu pogotke jedan za drugim i dolaze do petnaeste pobjede u nizu. Mali Plamen i Catenaccio odigrali su kvalitetnu i borbenu utakmicu, s mnoštvom akcija i prigoda. Catenaccio je vodio tri puta, a borbena momčad Malog Plamena nije se predavala te je tako susret bio stalno napet. Gareljić se pokazao kao igrač odluke kada je pogodio u zadnjoj minuti utakmice za veliki preokret. Agrohortus je u dvoboju klubova sa začelja tablice savladao fenjeraše DPH iz Tučepi, Zanimljivo je to što je igrač DPH Tučepi Milković tresao protivničku i svoju mrežu. U nastavku su Burić i Mladinov sa po dva pogotka osigurali nove bodove Agrohortusu sa kojima su pobjegli iz zone ispadanja. Amicis i Downtown Brela odigrali su kvalitetnu utakmicu, Amicis je imao prednost od 4:0 a na kraju je morao spašavati utakmicu. Breljani su u dvije zadnje minute smanjili na 4:3, i malo je nedostajalo da naprave prvorazrednu senzaciju.

Rezultati:

Gornja Vala – All in Makarska 9 : 3 (2 : 2)

M. Antunović (3), Ž. Visković (1), Skender (1), Divić (1), Kostanić (1), Pečar (1), Kostanić (1) / Petrović (2), Lozina (1)

Mali Plamen - Catenaccio 4 : 3 (1 : 1)

Jovanović (1), Crnobori (1), Raffanelli (1), Gareljić (1) / Sokol (2), S. Brnić (1)

Agrohortus - DPH Tučepi 5 : 2 (1 : 1)

Mladinov (2), Burić (2), Milković (AG) / Milković (1), L. Visković (1)

Amicis – Downtown Brela 4 : 3 (1 : 0)

Gojak (2), Matešan (1), Vuković (1) / M. Šošić (2), Jurić (1)

DPH Torcida MR - Brela odgođeno

Poredak: Gornja Vala 45, All in Makarska 29, Mali Plamen 27, Brela 25, Catenaccio 25, Amicis 24, Agrohortus 14, DPH Torcida MR 13, Downtown Brela 7, DPH Tučepi 4.

Lista strijelaca:

21 – Ivan Mladinov (Agrohortus)

19 – Ante Sokol (Catenaccio)

18 – Žarko Visković (Gornja Vala), Luka Bekavac (Brela)

14 – Josip Gojak (Amicis)

Parovi 16. kola: All in Makarska – Amicis, Downtown Brela – Agrohortus, DPH Tučepiu – DPH Torcida MR, Brela – Mali Plamen, Catenaccio – Gornja Vala.

J. Kovačević/ Ž. Kovačić