DARKO DRAŽIĆ, TRENER ZMAJA ‘Spremni smo za početak prvenstva, cilj je osvajanje prvog mjesta’

Proljetna sezona za klubove Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske počinje 28. i 29. veljače, a za očekivati je da će ono biti zanimljivo i do kraja neizvjesno. OSK iz Otoka osvojio je jesenski naslov sa tri boda više od drugoplasirane Mladosti iz Prološca, a makarski Zmaj i Jadran iz Tučepi dijele treće mjesto sa zaostatkom od četiri boda. Ambicije u idućoj godini stogodišnjeg Zmaja su osvajanje prvog mjesta i povratak u treći nogometni rang u kojem mu je po svim kriterijima i mjesto. Makarani proljetnu polusezonu otvaraju u Runovićima gdje ih dočekuje uvijek neugodni Mračaj, a usprkos tome u taboru „crvenih“ nadaju se pobjedi. Ovo će biti treći pokušaj za redom da Zmaj osvoji naslov, a treća bi trebala biti sreća. Darko Dražić, trener Makarana, kaže da je zadovoljan kako su odrađene pripreme, kondicijski su na potrebnom nivou, a dobro su igrali i u pripremnim utakmicama. – Te utakmice nisu kao one prvenstvene, a u kakvoj smo formi vidjet ćemo nakon nekoliko prvih kola. Nadalje navodi da su se uz iskusnije igrače pojavili i neki mlađi i na njima je da se radom nametnu. - U prvom kolu nedostajat će nam naš prvi strijelac Miran Krištić i kapetan Danijel Rašić, no mi moramo izgraditi pobjednički mentalitet i ako u tome uspijemo bit će to znak da smo dobro radili. Do subote ćemo znati u kojem sastavu ćemo nastupiti u Runovićima, imamo kvalitetan igrački kadar i sa pravom očekujemo dobar rezultat. Postoji mogućnost da se još i pojačamo u idućim danima. Od kada sam na klupi Zmaja naši rezultati nisu slučajni, cilj kluba je osvajanje prvog mjesta i povratak u 3. HNL. Mi za to imamo sve potrebne uvjete i ne bježimo od uloge favorita, mada će se i ostale klubove koje pretendiraju na naslov nešto pitati – zaključuje Dražić.

J. Kovačević/Ž. Kovačić