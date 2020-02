Zbog neodgodivih radova na vodoopskrbnom sustavu 28. veljače (petak) u vremenu od 9 do 11 sati doći će do prekida u opskrbi pitkom vodom u Makarskoj u Ulici stari velikobrdski put od križanja s Vukovarskom do križanja s Lulićevom ulicom. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi se odgađaju za idući dan.

MP