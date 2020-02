PRVA HMNL 14. KOLO Uspinjača Gimka iznenadila Novo vrijeme Apfel

Novo vrijeme Apfel - Uspinjača Gimka 4 : 4 (1 : 1)

Makarska. Dvorana na GSC.

Gledatelja: 600.

Suci: Marijan Šimatović i Mario Lulić (oba Gospić).

Strijelci: 1:0 Osredkar ((12), 1:1 Matković (17), 2:1 Horvath (28), 2:2 Gudasić (28), 3:2 Fideršek (34), 3:3 Mataja (34), 3:4 Mataja (39), 4:4 Fideršek (40).

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Osredkar, Bajrušović, Kazazić, Musinov, Vuković, Da Silva Anderson, Lucas, Pašalić, Sokol, Fideršek, Horvath, Babić, Herceg. Trener: Teo Strunje.

Uspinjača Gimka: Piplica, Uremović, Matković, Mataja, Lucas, Gudaslić, Ciglar, Jelovčić, Vuković. Trener: Korab Morina.

Igrač utakmice: David Mataja (Uspinjača Gimka).

U prvom susretu 14. kola 1. HMNL Novo vrijeme Apfel i Uspinjača Gimka podjelili su bodove odigravši 4 : 4, Teo Strunje nije tako uspio ostvariti pobjedu u povratničkom susretu na klupi Makarana. Oslabljeni gosti kojima su nedostajala udarni igrači (Koturović, Postružin, Tot i Andrijašević) pružili su dobru igru i malo je nedostajalo da iz Makarske odnesu sva tri boda. Igrači Koraba Morine agresivnom igrom otvorili su utakmicu, a to je iznenadilo domaće kojima je nedostajalo ideje i povezanosti. Uspinjača je prvu izglednu priliku imala u 4. minuti kada je nezgodan udarac Uremovića obranio Herceg. Vratar domaćih istakao se i u 11. minuti kada sjajnom obranom zaustavio udarac Gudaslića sa 6-7 metara. Uzvratio je Kazazić, no njegov šut otišao je iznad same grede Piplice. Novo vrijeme Apfel u je 12. minuti došlo do prednosti, Bajrušović je loptu iz auta dodao Osredkaru koji ju snažnim i preciznim udarcem zakucava u mrežu nemoćnog Piplice. Dobra igra gostiju donjela im je poravnanje rezultatau 17. minuti, Matković je nakon ubačaja Mataje naciljao mrežu Hercega za 1:1. Musinov je minutu potom mogao domaće dovesti u novo vodstvo, ali je Šiplica obranio njegov pokušaj. U nastavku prvo prijete domaći preko Osredkara čiji udarac nogom brani vratar Zagrebčana. Razdoblje nadmoći donjelo je domaćinima novu prednost kada je Horvath sa desetak metara iznenadio Piplicu i poentirao za 2:1. Uspinjača se po drugi put vraća u igru u 31. minuti, u brzom kontranapadu Matković poslužuje Gudasića koji pogađa za 2:2. Novo uzbuđenje događa se u 34. minuti, solo prodor Fideršek završava preciznim udarcem sa vrha kaznenog prostora za 3:2. U istoj minuti domaći Lucas gubi loptu , Mataja to koristi i kroz noge Hercega pogađa za treće poravnanje. Od 38. minute trener Strunje preuzima maksimalan rizik igrajući sa Musinovim u ulozi vratara-igrača, Fideršek gubi loptu u napadu a Mataja ispred svojih vrata pogađa domaća za veliki preokret. Domaći su se spasili poraza kada je u zadnjoj minuti lijepo odigranu kombinacio okončao Fideršek za konačnih 4:4. Neodlučnim ishodom zadovoljniji ipak mogu biti gosti koji su ugodno iznenadili osvojivši vrijedan bod koji će im itekako dobro doći za bijeg sa začelja tablice.

Korab Morina trener Uspinjače Prezadovoljan sam igrom koju smo pokazali u gradu podno Biokova. Iako u nekompletnom sastavu uspjeli smo iznenaditi vodeću momčad prvenstva i glavnog favorita za osvajanje prvog mjesta. Znao sam da se samo agresivnom igrom možemo nositi sa domaćinima što nam je i uspjelo, moj dojam je da smo na kraju mogli osvojiti sva tri boda i prirediti veliku senzaciju.

Jakov Kovačević/ Ž.Kovačić