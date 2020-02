HDZ MAKARSKE I MAKARSKOG PRIMORJA Proslavili rođendan u društvu stranačkog vrha na čelu s Andrejem Plenkovićem ponosni na postignuća

Gradski odbor HDZ-a Makarska i općinski ogranci HDZ-a Makarskog primorja proslavili su 30. obljetnicu osnutka stranke svečanim skupom i odavanjem počasti utemeljiteljima stranke, najzaslužnijima za višestranačje, neovisnost, demokraciju i slobodu Hrvatske.Svečanom skupu u hotelu Dalmacija nazočio je stranački vrh Županije i Središnjice HDZ-a na čelu s predsjednikom Andrejem Plenkovićem.Jure Brkan, prvi čovjek Makarskog HDZ-a pozdravio je skup i podsjetio kako je 17. veljače povijesni dan jer je toga dana utemeljen HDZ Makarske i Makarskoga primorja.- Bio je to početak demokracije na ovom području. Zaslugom osnivača HDZ-a, hrabrih ljudi Podbiokovlja koji su se odazvali na poziv dr. Franje Tuđmana, danas imamo slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Danas smo slobodna suverena država članica EU i NATO saveza – podsjetio je Brkan.Skup su pozdravili i slavljenicima čestitali 30. rođendan stranke, Ante Sanader, predsjednik Županijskog HDZ-a i župan Blaženko Boban. Posebno su pohvalili rad aktualne makarske vlasti HDZ-a na čelu s Jurom Brkanom te istaknuli kako je suradnja sa Županijom i Vladom RH rezultirala brojnim ostvarenim projektima na koja se čekalo godinama prije.Ivan Ivanda, prvi gradonačelnik Makarske i jedan od utemeljitelja HDZ-a na Primorju, podsjetio je na dane kada je stranka osnovana i na utemeljitelje koji su imali hrabrost i vjere u stvaranje HDZ-a, u ljude koji su vjerovali prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Unatoč teškim okolnostima utemeljitelji su snagom zajedništva ustrajali. Posebno se prisjetio Mate Lendića, prvog predsjednika HDZ-a Makarskog primorja, na čiji se spomen čuo dugotrajan pljesak skupa. S poštovanjem su pozdravljeni i drugi nazočni utemeljitelji stranke.- Nitko nije ravan HDZ-u što potvrđuje i vaša nazočnost. Iz svake obljetnice izlazimo sve jači i uspješniji u čemu se vidi snaga HDZ-a – kazao je na početku pozdravivši skupa, predsjednik makarskog HDZ-a Jure Brkan. – Prije svega želim se prisjetiti svih utemeljitelja HDZ-a Makarske i Primorja koji su prije 30 godina prepoznali vrijednost demokracije što je naš prvi hrvatski predsjednik stranke dr. Franjo Tuđman zagovarao u tim teškim danima. Zahvaljujem svim utemeljiteljima stranke, a posebno Mati Lendiću prvom predsjedniku HDZ-a na Makarskom primorju. HDZ je u tri desetljeća života prošao najveća iskušenja; od rata, oslobađanja, zbrinjavanja izbjeglica, tranzicije, gospodarstva, ulaska u EU, integracija, sve je to napravljeno u 90- postotnom vodstvu HDZ-a. HDZ je u Makarskoj, osim sadašnjeg moga mandata imao dva gradonačelnika, a to su Ivan Ivanda i dr. Marko Ožić -Bebek. Razlika je kad je HDZ na vlasti i vidljiva su djela iza prof. Ivande i dr. Bebeka. Izgrađena je škola, dvorana, lukobran, groblje, niz infrastrukturnih objekata… Također obećajem da će nešto ostati i nakon mene. U Kotišini smo obnovili crkvu sv. Martina, uređen je Kaštelet, u Velikom Brdu otvoren vrtić, sagrađen je prvi pothodnik… Učenicima osnovnih škola osigurali smo besplatne udženike, otvoren je sveučilišni preddiplomski studij. Osnovali smo prvu Javnu vatrogasnu postrojbu – naveo je Brkan, posebno istaknuvši što je učinjeno u Domu zdravlja koji se urušava 40 godina. Naveo je postignuća ove gradske vlasti u suradnji sa Županijom i Vladom što, kako je kazao, nitko osim HDZ-a nije učinio za Dom zdravlja. – HDZ je veličina i pobijedit će i na stranačkim i na parlamentarnim izborima. Predsjednik Andrej Plenković vodi izvanredne rezultate te se držimo skupa, neka nas ne razjedine sitne stvari jer ujedinjeni HDZ smeta mnogima.Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković čestitao je HDZ-u Makarske i Primorja važan jubilej. Zahvalio je čelnim ljudima Gradskog odbora Juri Brkanu i dr. Marku Ožiću- Bebeku, Anti Sanaderu, predsjedniku Županijskog odbora stranke i županu Blaženku Bobanu na postignućima.- Ovo je prigoda da se prisjetimo svih postignuća u tri desetljeća i postignuća aktualne HDZ- ove vlasti u gradu Makarskoj koju vodi gradonačelnik Brkan. Grad se dobro razvija i ja mu čestitam na tome. Vlada je lokalnim jedinicama partner i prijatelj u projektima za razvoj grada i ubuduće – obećao je Plenković, rado viđen i posebno dočekan u gradu od kuda vuče korijene i gdje je provodio djetinjstvo. Osvrnuvši se na predstojeće izbore u HDZ-u kazao je: -Vodit ćemo odvažnu i odlučnu kampanju, takav je i naš program “Odvažno za Hrvatsku”. Tim ljudi s kojima radim žele dobro Hrvatskoj. Naš program ima četiri temelja; domoljubje, zaštitu nacionalnih interesa, obiteljske vrijednosti – demografsku revitalizaciju, pravednu, uspješnu i razvijenu Hrvatsku na tragu postignuća ove Vlade i u gospodarskom smislu i u smislu društvene solidarnosti. Izravni izbor šest čelnih ljudi stranke nije tako česta pojava niti u europskim zemljama koje imaju stariju demokraciju. Ujedinjeni nakon stranačkih izbora idemo zajedno zadobiti povjerenje građana za parlamentarne izbore. Svjestan onoga što smo napravili u zemlji i na međunarodnom planu od činjenice da djelovanje stranke moramo pripremiti za temelje u četvrtom desetljeću hrvatske samostalnosti. Temelji su digitalno društvo temelj gospodarske transformacije, prilagodba klimatskim promjenama, suočavanje s globalizacijom na svim poljima za što moramo razviti institucije i pronaći recept kako da djelujemo kroz institucije – kazao je Plenković i pozdravljen burnim pljeskom obećao da će s ministrom Ćorićem poraditi i na projektu žičare da i tu stvari riješimo kako bi nam Biokovo bilo pristupačnije.Stranačkim kolegama je poručio da dobro predstave svoje programe i svoje ideje, svoje ambicije unutar HDZ-a, zaželivši da se kandidati natječu da bi stranku učinili snažnijom, učinkovitijom i konačno pobijedili na parlamentarnim izborima.Svečani skup proslave 30. rođendana HDZ-a Makarske i Primorja koji je u hotelu Dalmacija okupio veliki broj članova i simpatizera stranke, stranački vrh i vrh Vlade Republike Hrvatske, glazbom je uljepšala klapa Srdela, a program je vodila Martina Mustapić.

Počast najzaslužnijima za osnivanje i postignuća stranke

Odana je počast članovima stranke koji su preminuli polaganjem cvijeća, paljenjem svijeća prije skupa. Pred Središnjim križem na Gradskom groblju Makarska Jure Brkan, predsjednik GO HDZ Makarska podsjetio je na zasluge utemeljitelja i stranačkih kolega te izrazio zahvalnost i poštovanje onima kojih više nema pozvavši okupljene da minutom šutnje odaju dužnu počast. Na Spomeniku hrvatskom branitelju uz GO HDZ-a vijence su položili i predstavnici Zajednice branitelja HDZ-a Gojko Šušak. Na odavanje počasti hrvatskim braniteljima koji su u slobodu Hrvatske utkali svoje živote pozvao je dr. Marko Ožić -Bebek, prisjetivši se svih kolega. “Oni su na čelu s dr. Franjom Tuđmanom u toj borbi za neovisnost Hrvatske položili svoje živote”. Molitvu odrješenja vodio je makarski župnik mons. Pavao Banić.

Predsjednik Središnjice HDZ-a i aktualni premijer Andrej Plenković položio je vijenac i zapalio svijeću pred Spomenikom dr. Franje Tuđmana.

Janja Glučina /IvoR