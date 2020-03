ZMAJ – Na Pojilu ostali žedni

Prva ŽNL, 14. kolo

Mračaj - Zmaj 1 : 1 (0 : 1)

Runović. Igralište Pojilo

Gledatelja: 100

Sudac: Ante Sočo (Stobreč)

Strijelci: 0:1 Vuksan (8.), 1:1 Ćapin (79.p).

Mračaj: Ljubičić, P. Puljiz, Milanović, Mandarić, M. Gudelj (od 82. Vodanović), Biočić, J. Gudelj 8od 12. M. Puljiz), A. Puljiz, Milas (od 73. Ćapin), Ždero, D. Puljiz.

Trener: Mario Kujundžić

Zmaj. Brkulj, Rakić (od 70. Šerer), Lozina, Božić, serdarević, Gojak, Rudelj (od 88. Radić), Antunović, Šalinović, Rašić, Vuksan.

Trener: Darko Dražić

Najbolji igrač: Mandarić (Mračaj).

Zmaj je u prvom kolu nastavka prvenstva gostovao u Runoviću i podijelio bodove sa domaćim Mračajem. Početak utakmice pripao je igračima Darka Dražića koji su u 8. minuti došli do prednosti. Nakon dodavanja Rašića Vuksan je iz blizine zabio za 0:1. Potom se igralo između dva kaznena prostora, ali bez ozbiljnih prijetnji po vratare Ljubičića i Brkulja. Makarani su nakon pola sata igre imali premoć na terenu, no nisu uspjeli prelomiti rezultat u svoju korist. Drugo poluvrijeme pripalo je domaćim nogometašima, iako to po dužini priprema na neki način predstavlja iznenađenje. Ni sudac Sočo na kraju će se pokazati nije imao svoj dan, prvu dvojbenu odluku imao je u 71. minuti kada je igraču domaćih Domagoju Puljizu propustio pokazati drugi žuti karton. Džoker sa klupe Mračaja Ćapin u 79. je minuti savladao Brkulja za poravnanje rezultata. Drugi dvojbena situacija dogodila se u 84. minuti kada je Gojak pao u kaznenom prostoru domaćih, a Sočo nije imao hrabrosti pokazati na bijelu točku.

Darko Dražić: – Iako su nam nedostajali Krištić, Danijel Rašić i Žižić odigrali smo dobro prvo poluvrijeme. Da smo uspjeli postići još koji pogodak domaći bi se teško vratili u utakmicu. U nastavku susreta su bili za nijansu bolji i tako uspjeli poravnati rezultat. O suđenju nemam naviku govoriti, ali neke njihove odluke išle su na štetu Zmaja. Već u idućem kolu doma igramo sa Postirama, a na toj utakmici očekujem dobru igru i pobjedu Zmaja.

J. Kovačević/arhiva MP