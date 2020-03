HOTELI MAKARSKA – Potopile Orkan

2. HRL JUG, 12. kolo

Orkan – Hoteli Makarska 12 : 27 (8 : 14)

Makarska. Dvorana na GSC. Gledatelja: 30.

Suci: Stipe i Šime Torbarina (oba Zadar).

Orkan: Tefra, Balić, Šćurla 8, Ribičić 1, Mimica, Švrljuga 1, Martzić, Šinković, Šaškor 1, Ercegović 1, Vuković.

Trener: Sandra Martić

Hoteli Makarska: Đuvelek, Perić 1, Jurilj 1, Bandur 2, Vujčić 3, Vukić 1, Vranješ 3, Selak 6, Ravlić 4, N. Juričić 6, Ševelj, Talaja, Šalinović 1, M. Juričić, Vrdoljak.

Trener: Ljiljana Gudelj

Sedmerci: Orkan 5 /4, Hoteli Makarska 3 /3

Rukometašice dugoratskog Orkana nemaju odgovarajuću dvoranu za odigravanje utakmica na kojima su domaćini tako su ekipu Hoteli Makarska ugostili u dvorani na GSC Makarska. Sastav Orkana zadnji je na prvenstvenoj tablici i bez osvojenih bodova, a kad se vidi koliko im je uska rotacija i nedostatak kvalitete to i ne čudi. Osim na početku susreta „domaće“ su stalno bile u rezultatskom zaostatku, a od desete minute kada su Makarke povele s 4:5 njihova prednost stalno je rasla. Već do odlaska na odmor „hotelijerke“ su riješile pitanje pobjednika ove utakmice. I u nastavku prednost se povećavala iz minute u minutu, a nakon zadnjeg zvuka sirene ona je iznosila plus petnaest (12:27). Ova utakmica dobrodošla je igračicama Ljiljane Gudelj kao ozbiljan trening, a raduje činjenica da su sve iz zapisnika odigrale bar pokoju minutu. Čak njih deset postizalo je pogotke, a najefikasnije su bile Nina Juričić i Anđela Selak koje su mrežu Tare Tafre tresle po šest puta. Za rukometašice iz Dugog Rata nema se zapravo što reći, one imaju svoje brige oko opstanka kluba. Kako kaže njihova službena predstavnica na ovoj utakmici Ana Karaman najvažniji im je zadatak ne dozvoliti da se Orkan, svojevremeno ponos općine, ne ugasi.

J. Kovačević/Ž. Kovačić