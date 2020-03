NOVO VRIJEME APFEL Vrh tablice prepustili Olmissumu

Prva HMNL 14. kolo

Nakon odigranog 14. kola 1. HMNL došlo je do promjene na vrhu prvenstvene tablice, remijem Novog vremena s Uspinjačom i pobjedom Olmissuma protiv Crnici Omišani su s bodom više zasjeli na prvo mjesto. Još su 4 kola do kraja ligaškog dijela natjecanja, a nema dvojbe da se očekuje uzbudljiva borba za vrh tablice kao i za opstanak u ligi.

Olmissum je u derbiju kola slavio protiv Crnice i tako nastavio proljetni pobjednički niz, a ovaj uspjeh doveo ih je na prvo mjesto prvenstvene ljestvice. Gusari s Cetine su protiv momčadi iz Šibenika ostvarili šestu uzastopnu pobjedu, te su jedina momčad s maksimalnim bodovnim učinkom u proljetnom dijelu sezone. Omišane je do pobjede predvodio trostruku strijelac Stjepan Perišić.

Oslabljena Uspinjača Gimka iznenadila je Novo vrijeme Apfel u Makarskoj odigravši sa do ovog kola prvoplasiranim sastavom 4:4. Teo Strunje tako nije uspio ostvariti pobjedu u povratničkom dvoboju na klupi Novog vremena. Na koncu je malo nedostajalo da gosti potpuno ne šokiraju favorizirane domaćine i iz grada podno Biokova ne odnesu sva tri boda. Podjelom bodova zadovoljnije mogu biti Zagrebčani koji su gotovo sigurno osigurali opstanak, dok su Makarani remijem prvo mjesto prepustili novacima u ligi . Split i Square su u dramatičnom susretu na Gripama odigrali neodlučno (5:5). Splićani su u prvom poluvremenu imali sve u svojim rukama, imali su vodstvo od 2:0 i još su propustili zabiti iz akumulacije. „Gospari“ su velikim preokretom došli na prag pobjede kada su poveli sa 2:5. no ipak, najtrofejniji hrvatski futsal klub velikom borbenošću na koncu uspijeva izboriti remi. Do kraja prvenstva misle li sačuvati prvoligaški status igrači Splita moraju početi pobjeđivati u seriji. Universitas je došao do izuzetno vrijedne pobjede na gostovanju kod Alumnusa. „Studentski derbi“ odigran je u Sesvetama, a Splićani su došli do važne pobjede u borbi za opstanak. U sjajnoj utakmici odigranoj u Sutinskim vrelima Futsal Dinamo je nadigrao Vrgorac i slavio sa uvjerljivih 7:3. Plavi su do pobjede prvenstveno došli zahvaljujući dobroj realizaciji. Momčad iz Tinova grada je stvorila veliki broj prilika, no manjkavost koncentracije u završnici stajao ih je bodova.

Rezultati:

Olmissum – Crnica 6 : 4, Novo vrijeme Apfel – Uspinjača Gimka 4 : 4, Split – Square 5 : 5, Alumnus – Universitas 1 : 2, Futsal Dinamo – Vrgorac 7 : 3

Poredak:

Olmissum 33, Novo vrijeme Apfel 32, Crnica 26, Square 22, Futsal Dinamo 20, Vrgorac 17, Uspinjača Gimka 14, Universitas 13, Alumnus 12, Split 7

Lista strijelaca:

16 – Duško Martinac (Vrgorac), Stjepan Perišić (Olmissum)

12 – Kristijan Čekol (Futsal Dinamo), Vedran Kazazić (Novo vrijeme Apfel)

11 – Dragan Vuković (Crnica), Luka Suton (Vrgorac)

Iduće kolo: Square – Novo vrijeme Apfel.

Jakov Kovačević