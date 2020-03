MLADI ZMAJA Pioniri poraženi, kadeti slavili

Prva NL Središta Split, 16. kolo

Utakmicama 16. kola nastavljeno je natjecanje mladih nogometaša koji nastupaju u drugom rangu po snazi HNS, a to je u ovom slučaju Prva NL Središta Split. Među najkvalitetnijim klubovima od Zadra do Dubrovnika nalaze se i mlađi uzrasti Zmaja, a njihovi kadeti među najboljim su klubovima ovosezonskog prvenstva mladih nogometaša. Kadeti makarskog kluba gostovali su na splitskom Parku mladeži i savladali svoje vršnjake iz Splita rezultatom 0:1. Pogodak vrijedan tri boda zabio je Lasić u nastavku utakmice. Pioniri su doživjeli visok poraz, domaći su slavili rezultatom 3:0. I na ovoj utakmici u prvom poluvremenu mreže se nisu tresle, no u drugoj dionici igre mreža Husičića tresla se tri puta.

Pioniri: Split – Zmaj 3 : 0 (0 : 0)

Zmaj: Husičić (od 66. Buljubašić), Puljić (od 67. Kostanić), Barišić (od 67. Pavlinović), Čović, Prgomet, Lelas (od 36. Alilović), Urlić, Carević, Lekaj, Brečić, Čagalj (od 50. Vukojević).

Trener: Ivan Carević.

Kadeti: Split - Zmaj 0 : 1 (0 : 0)

Zmaj: Ivanac, Biličić, Nikolić, Rašić, I. Antunović, Matijašević, K. Antunović, Botica (od 55. Žamić), Puharić (od 79. Topić), Lasić (od 79. Opačak), Lulić.

Trener: Petar Talajić.

Osim prvenstvenih utakmica pionira i kadeta mlađi pioniri Zmaja odigrali su dva pripremna susreta sa svojim vršnjacima iz Željezničara i Juventusa (Sarajevo). Prvi sastav mlađih pionira odigrao je 1 : 1 sa Željezničarom, a sa istim rezultatom završio je okršaj Zmaja II i Akademije Juventus Sarajevo. Započela je i Liga početnika NS ŽSD, a mladi igrači Zmaja poraženi su od Trogira rezultatom 1 : 3.

J. K./arhiva MP