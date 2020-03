RUKOMET – Škrti otočani

Korčula - Kingtrade 31 : 28 (14 : 14)

Korčula. Gledatelja: 70.

Suci: Repeša i Kaleb (oba Metković).

Korčula: Šeparović, Petrović, Marković 5, Andrijić 1, Jeričević 4, Đula, Sansović 2, Pejdo, Poša 3, Padovan, Šegedin, Verazza 3, Mažurana 6, Stamatovićč 7, Ćenan.

Trener: Mišo Veraja

Kingtrade: Maslać, Lozina 1, N. Urlić 2, Rajčević 3, Brozović 10, Stakić 1, M. Urlić 4, Pivac 7.

Trener: Stipe Urlić.

Sedmerci: Korčula 1 /1 , Kingtrade 5 /4

Rukometaši Kingtradea na Korčulu su doputovali sa samo osam igrača, a samim time nisu ni imali nade u povoljan rezultat u dvoboju sa domaćom momčadi. Makarani su u prvom poluvremenu pružili dobru igru, a do 20. minute bili su u rezultatskoj prednosti (3:4, 7:9). Domaći su do odlaska na odmor pojačali agresiju i počeli pogađati mrežu Maslaća, a s neriješenim rezultatom se otišlo na odmor. U nastavku se igralo ravnopravno do 40. minute, potom umorniji gosti polako padaju fizički radi nemogućnosti rotacije. To koriste igrači Miše Veraje i nakon njihova vodstva od 26:21 bilo je vidljivo u kojem smjeru utakmica ide. Tek pred kraj susreta domaći pri prednosti od 30:24 igraju sa mladim snagama, gosti to koriste i poraz čine prihvatljivim. Kod Korčule su najprecizniji bili Mažurana i Stamatović, dok je najbolji strijelac utakmice bio član Kingtradea Brozović.

Rezultati:

Biograd – Trilj PV 30 : 26, Kamičak – Opuzen 39 : 28, Korčula – Kingtrade 31 : 28, Jelsa – Split 18 : 21

Poredak:

Split 22, Zadar 22, Kamičak 16, Korčula 15, Vodice 15, Biograd 9, Opuzen 8, Kingtrade 7, Jelsa 6, Trilj PV 0

Iduće kolo: Kingtrade – Kamičak

J. K./Ž.K.