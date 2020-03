OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA U ERASMUS PROJEKTU – Posjetili češke i finske prijatelje, u svibnju domaćini učenicima iz pet država

U vrijeme dok Hrvatska predsjeda Europskom unijom učenici Osnovne škole Stjepana Ivičevića kroz teorijska znanja i u praksi spoznaju što je donijelo članstvo u ujedinjenoj Europi. Omogućio im je to Erasmus + projekt kojega su dio od početka ove školske godine. Tako učenici od šestog do osmog razreda, njih pedesetak, nakon što školsko zvono označi kraj nastave, hrle u klupe kako bi naučili što više o svojim novim prijateljima. I ne samo to, pripremaju se kako bi svoju državu, grad i školu predstavili sa svim posebnostima i zanimljivostima. U listopadu su bili u Češkoj, u veljači u Finskoj, tako da se u srednjoj i sjevernoj Europi donijeli toplinu svoga grada, predstavili svoje znanje, u makarskoj nošnji zaplesali tempet. Sada se pripremaju biti dobri domaćini prijateljima iz pet država.

Sve su to približili na prezentaciji u svojoj osnovnoj školi na kojoj je govorila koordinatorica projekta Iva Baković, pratila je ravnateljica Marica Gržić, predstavnici JU MARA i Savjetovališta “Lanterna”, a učenicima se obratio Petar Kelvišer, predsjednik Udruge “Ruke za bolju Makarsku” koji je podsjetio na provedene aktivnosti Erasmusa+ projekta.

Moglo se čuti iskustvo učenika Vite Buvinića kako mu se nakon putovanja u Hodonin čini da je kvalitetnije školovanje u Hrvatskoj nego u Češkoj.

Inače, projekt EUdukacija – informiranje djece i mladih o EU provodi udruga Ruke za bolju Makarsku u partnerstvu sa Savjetovalištem Lanterna i u suradnji sa Makarskom razvojnom agencijom MARA-om uključila se ove školske godine i Osnovna škola Stjepana Ivičevića.

- Osnovna škola Stjepana Ivičevića od 1. rujna 2019. sudjeluje u svom prvom dvogodišnjem Erasmus+ projektu pod nazivom ”Sound in body, sound in mind”, odnosno ”U zdravom tijelu, zdrav duh”. Projekt financira Europska unija, a škola je dobila sredstva u iznosu od 29.220,00 eura za troškove provođenja projekta, odnosno realizaciju mobilnosti. Osim Osnovne škole Stjepana Ivičevića u projektu sudjeluju škole iz Češke, Litve, Njemačke, Finske i Slovenije. Koordinator je češka škola Gymnazium, Obchodni akademie a Jazykova skola s pravem statni jazykove zkousky Hodonin – ističe Iva Baković, koordinatorica za Osnovnu školu Stjepana Ivičevića, učiteljica engleskog jezika. Naglašava važnost provođenja zdravih životnih navika u svakodnevnici i provođenja vremena na svježem zraku. Cilj projekta je da djeca steknu zdrave životne navike, a osobito je bitno da ih nastave provoditi sami nakon završetka projekta. Važno je istaknuti i međukulturalno povezivanje učenika i učitelja te upoznavanje različitih školskih sustava.

Projekt uključuje kratke mobilnosti u zemlje partnera, odnosno posjet učenika i učitelja partnerskim školama. Tako je prva mobilnost bila u zemlji koordinatora, Češkoj, u gradu Hodoninu, od 6. do 12. listopada. Sudjelovali su učenici Ema Mujagić, Lena Jović, Kiara Dragičević, Anda Lalić, Ana Miočević i Vito Buvinić te učiteljice Danijela Radalj i Ivana Ćulav. Druga mobilnost je održana od 9. do 15. veljače u malom mjestu Nurmijärvi, u Finskoj su bili učenici Lana Grbavac, Iva Kovačić, Marino Matić i Marko Bakota te učiteljice Iva Baković i Romana Lalić Pejković. Učenici su na mobilnostima u petodnevnom programu predstavili svoju državu, grad i školu kroz prezentacije, kratka videa i ples. Sudjelovali su na raznim sportskim aktivnostima, izvođenju pokusa te radionicama na temu zdravog života. Učenici su bili smješteni u češkim i finskim obiteljima, proveli nezaboravno vrijeme i stekli prijateljstva za cijeli život.

- U našoj školi trenutno su u tijeku pripreme za svibanj, kada je naš red da ugostimo učenike i učitelje iz naših partnerskih zemalja. Naime, treća mobilnost će se odvijati u Makarskoj od 3. do 5. svibnja, a stiže nam 36 učenika i 11 učitelja. Nadamo se da ćemo se iskazati kao dobri domaćini i prikazati naš grad i školu u što boljem svjetlu -ističe Iva Baković.

J. Morović/IvoR