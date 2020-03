MALI NOGOMET – Catenaccio potopio Gornju Valu

Prva MNL Makarske, 16. kolo

Jednosmjernu utakmicu odigrali su momčadi Catenaccia i Gornje Vale u 16. kolu 1. MNL Makarske. Catenaccio je dominirao svih 40 minuta i nanio prvi prvenstveni poraz novim prvacima. Kada igra Ante Sokol teško da se koja sastav može othrvati moćnom Catenacciju, ali ovoga puta Drveničani su još dobro i prošli. Osim tri pogotka Sokola te po jednog Selaka, Brnića i Šalinovića prvaci su mogli primiti još pokoji. Okršaj dvaju društava prijatelja Hajduka otišao je na stranu tučepskog. Prvo poluvrijeme bilo je izjednačeno dok su u drugom pogodcima Viskovića i Milkovića DPH Tučepi osvojili izuzetno vrijedne bodove. Agrohortus se provukao pored Downtown Brela i to zahvaljujući Ivanu Mladinovu koji je sa tri pogotka uspio preokrenuti rezultat. Mladinov je i ovoga puta pokazao da je igrač za velike stvari, a već sada ga traži pola lige. All in Makarska i Amicis odigrali su borbenu i neizvjesnu utakmicu, pogodak vrijedan tri boda zabio je Rajko Petrović u prvom poluvremenu. Iako su važili za velikog favorita Brela nisu uspjela slomit otpor požrtvovanih igrača Agrohortusa, a kada utakmica završi bez pogodaka za nju se nema puno toga za reći. Gornja Vala već je prije osigurala naslov i poraz od Catenaccija nije im donio ozbiljnije probleme. U idućem kolu DPH Tučepi i Downtown Brela igraju veliki derbi začelja i momčad koja osvoji bodove osigurat će opstanak u ligi.

Rezultati:

Catenaccio - Gornja Vala 6 : 1 (2 : 0)

Sokol (3), S. Brnić (1), M. Selak (1), Šalinović (1) / Ž. Visković (1)

DPH Tučepi - DPH Torcida Mr 3 : 2 (1 : 1)

L. Visković (2), Milković (1) / Družijanić (1), Godinović (1)

Agrohortus – Downtown Brela 4 : 3 (1 : 1)

Mladinov (3), Burić (1) / Gudelj (1), Staničić (1), Šošić (1)

All in Makarska - Amicis 1 : 0 (1 : 0)

Petrović (1)

Brela – Mali Plamen 0 : 0

Poredak:

Donja Vala 45, All in Makarska 32, Catenaccio 28, Mali Plamen 28, Brela 26, Amicis 24, Agrohortus 17, DPH Torcida MR 13, Downtown Brela 7, DPH Tučepi 7

Lista strijelaca:

24 – Ivan Mladinov (Agrohortus)

22 – Ante Sokol (Catenaccio)

20 – Žarko Visković (Gornja Vala)

18 – Luka Bekavac (Brela)

14 – Josip Gojak (Amicis)

Parovi idućeg kola:

Amicis – Catenaccio, Mali Plamen – DPH Torcida MR, Downtown Brela – DPH Tučepi, Agrohortus – All in Makarska, Brela – Gornja Vala

J. Kovačević/Ž. Kovačić