‘ŽENE U DOMOVINSKOM RATU’ NA TRIBINI MAKARSKOG FORUMA ŽENA SDP-A ‘Još uvijek su brojka bez imena 766 poginulih heroina’

U Domovinski rat, u obranu naše Hrvatske, smo krenule sa srcem, bez ičijeg poziva. Znale smo da nam je mjesto na prvoj crti bojišnice, u sanitetu, logistici, novinarke… Jedina misao koja nas je vodila je da dademo svoj maksimum. U toj hrabroj misiji poginulo je 766 žena, i boli nas što je do danas to samo brojka, bez njihovih imena. Ne smijemo dopustiti da se zaboravi sve hrabre žene koje su dale obol i svoj život za slobodu domovine, kroz svoja svjedočanstva poručile su sudionice Domovinskog rata na tribini makarskog Foruma žena SDP-a, predsjednica Savjeta za ratne veterane ŽO SDP SDŽ,

Otvarajući tribinu ‘Žene u Domovinskom ratu’ a koju je makarski Forum žena organizirao u okviru obilježavanja Međunarodnog dana žena, predsjednica Jagoda Martić naglasila je da i na ovaj način odaju počast i prisjećajući se svih hrabrih žena koje su se kroz povijest borile za ljudska i ženska prava.

-Za odlazak u rat su me potakli JNA tenkovi koje sam gledala iz svoje kuće u Osijeku. Bili su to dani ‘crvenog fiće’. Znala sam da moram braniti dom, a imala sam samo osamnaest godina, prisjetila se Mandić, koja, bez obzira na 760 dana provedenih na prvoj ceri radije pamti šaljive situacije. Bilo je teško, a humorom sve to ublažim, jer nemoguće je zaboraviti tu stvarnost, prisjetila se.

Što znači uistinu biti medicinska sestra Ana je spoznala u Domovinskom ratu. Kaže, bila su to teška iskustva. Svaki izliječeni hrvatski vojnik u zagrebačkim bolnicama i na bojištu bila je i naša pobjeda. Sve smo to radile s puno ljubavi. Svaki slobodan trenutak posvećivale karitativnom radu. Zato o tome moramo govoriti, poručila je.

Vanja je medicinska sestra Iz Vrgorca koja je odmah na početku Domovinskog rata kroz svoj poziv dala obol u uniformi 156. brigade Hrvatske vojske. -Bio je rat, neizvjesnost na svakom koraku, ali hrabrilo nas je jačalo i držalo zajedništvo. Svatko bi učinio sve za suborca, bile su dojmljive riječi ove žene čiji je ratni put ostati upamćen i kroz važnu ulogu načelnice saniteta Brigade.

Eleonora Mandić je i kroz statističke podatke iznijela koliki su obol žene dale u obrani Hrvatske. Na prvoj crti obrane bilo je 14443 žene. Poginulo je 766 pripadnica, a 1973 su ranjene. Među civilima smrtno je stradalo 2822 žene, a ranjeno 7640. U zatočeništvu je završila 861. Velike patnje proživjela su i nedužna djeca. Statistika otkriva da ih je 1170 ranjeno, 74 su smrtno stradala, a 315 ima invaliditet.

Zato naše društvo nema pravo zaboraviti ove velike žrtve, i zato pozdravljam ovakve tribine, poručila je Eleonora Mandić.

Jasna Morović/IvoR