PRVA HMNL Square u Gospinu polju bolji od Novog vremena Apfela

Odličnu utakmicu odigrali su igrači dubrovačkog Squarea u derbiju 15. kola 1. HMN nadigravši aktualne prvake iz Makarske rezultatom 6 : 3.

Bila je ovo njihovo drugo ovosezonsko slavlje protiv Novog vremena Apfela, sudionika ovogodišnje Lige prvaka. Dubrovčani su bili bez pobjede u 2020., a Novo vrijeme bez poraza od utakmice sa Squareom koja je odigrana 11. prosinca 2019. u Makarskoj. U sastavu domaćina nije bilo kartoniranog Daničića i Reze koji je prešao u Omblu dok su gosti bili u kompletnom izdanju. Početak utakmice bio je sjajan za sastav Squarea, Maro Đuraš nakon samo 12 sekundi igre zabio je za 1:0. Makarani su u 4. minuti imali veliku prigodu, ali Kazazić je bio neprecizan. Pele je pokušao savladati Baškovića u 6. minuti, no njegov udarac brani gostujući vratar. Minutu potom Kuraja je pogodio Baškovića loptom u glavu, a nakon ukazane liječničke pomoći on se vratio u igru. Square je udvostručio prednost u 11. minuti, kada je Pele preciznim udarcem pospremio loptu u mrežu gostiju. Nova radost u Gospinu polju dogodila se 64 sekunde poslije kada se Hrkač oslobodio svojih čuvara i pogodio gornji lijevi kut Baškovića. Domaći vratar Primić bio je u glavnoj ulozi kada je sjajnom obranama u 12. i 13. minuti sačuvao svoju mrežu netaknutom. Početak nastavka bio je u znaku Novog vremena, a domaći su u 26. minuti tražili kazneni udarac, suci se nisu oglasili i njihovi protesti bili su uzaludni. Pele se po drugi put upisao u strijelce u 29. minuti i svoju momčad doveo do nedostižnih 4:0. Micevski je naciljao vrata gostiju nakon pola sata igre za nevjerojatnih 5:0. Gosti su prvi pogodak postigli igrajući sa Musinovim u ulozi igrača-vratara preko Babića u 36. minuti, a strijelac drugog bio je Bajrušović minutu potom. Njihov niz prekinuo je Đuraš u 38, konačnih 6:3 postigao je Fideršek u 39. minuti. Ovim porazom sastav Novog vremena sve je dalje od startne „jedinice“ uoči doigravanja za naslov prvaka.

Square - Novo vrijeme Affel 6 : 3 (3 : 0)

Dubrovnik. Dvorana u Gospinu polju. Gledatelja :500.

Suci: Saša Tomić (Zagreb) i Nikola Jelić (Varaždin).

Strijelci: 1:0 Đuraš (1), 2:0 Pele (11), 3:0 Hrkač (12), 4:0 Pele (29), 5:0 Micevski (32), 5:1 Babić (36), 5:2 Bajrušović (37), 6:2 Đuraš (38), 6:3 Fideršek (39).

Square: Primić, Cvjetković, Gašđar, Pele, Hrkač, Đanković, Kuraja, Lopez, Micevski, Đuraš.

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Osredkar, Kazazić, Musinov, Herceg, Da Silva, Lucas, Pašalić, Sokol, Bajrušović, Babić, Fideršek.

Najbolji igrač: Maro Đuraš (Square)

Jakov Kovačević/arhiva MP