RUKOMET – Kamičak previsok Kingtradeu

2. HRL-jug, 13. kolo

Kingtrade - Kamičak 20 : 27 (13 : 12)

Makarska dvorana na GSC-u. Gledatelja: 30.

Suci: Stipe Torbarina (Sukošan) i Šime Torbarina (Zadar).

Kingtrade: Maslać, Matijašević, Ivanić 4, Jurjević, Mirko, Lukin 1, Raffanelli, Rajčević 3, N. Urlić 4, Begović, Brozović 2, Stakić 4, M. Urlić 2.

Trener: Stipe Urlić.

Kamičak: J. Vučković, B. Putnik 1, Miloš,A. Milun 3, Vukušić, M. Putnik 1, N. Vučković, Gavran, Ćuk, Filipović Grčić 2, Gašpar 6, L. Milun 3, Zdilar 2, T. Vučković 9.

Trener: Damir Šimleša.

Sedmerci: Kingtrade 1 / 1, Kamičak 3 / 3.

Na kraju uvjerljiva pobjeda gostiju iz Sinja do koje su došli teže nego to rezultat pokazuje. Makarani su bolje ušli u utakmicu, sa dovoljno žara i žustrine u obrani te koncentrirano u napadu. Takva igra donijela im je početnu prednost od plus dva (3:1, 4:2) na otvaranju utakmice. Kamičak pogodcima u 11. i 12. minuti preokreće rezultat u svoju korist (4:6), a novi blitzkrieg donosi vodstvo Kingtradeu pa je tako prvo poluvrijeme minimalnom prednošću otišlo na stranu domaćih igrača. I početak nastavka bio je uspješan za igrače Stipe Urlića koji su dobro igrali do 45. minute kada su još bili u prednosti. Nakon toga sve je otišlo na stranu gostiju, domaći su upali u crnu rupu iz koje nisu izašli do kraja utakmice. Raspoloženi igrači Kamička iz minute u minutu povećavali su vodstvo, a domaći nisu mogli pratiti njihov ritam. Konačnih 20:27 jasan je pokazatelj da su igrači Damira Šimleše potpuno zasluženo osvojili bodove u Makarskoj. Da na vratima Kingtradea nije bio raspoloženi Jure Maslać poraz bi bio još veći, kod gostiju su Toni Vučković (9) i Neno Gašpar (6) bili najefikasniji dok je i njihov vratar Josip Vučković imao svoju večer.

J. K. /Ž.K.