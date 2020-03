KICKBOXING – Kristina Ravlić i Jure Drlje prvaci Hrvatske

Sjajan kickboxing vidio se na Prvenstvu Hrvatske u Đakovu. Bila je to prava promocija ovog sporta u kojem je Hrvatska među najboljima u svijetu. Puna dvorana, odlična organizacija đakovačkog kickboxing kluba Blitz i Hrvatskog kickboxing saveza, revija hrvatskih borkinja i boraca u disciplinama K-1 i pointfighting oduševio je i još jednom pokazao kakvu perspektivu ima ovaj sport koji je ušao i u obitelj olimpijskih sportova. Makarski borci još su jednom pokazali da su u vrhu hrvatskog kickboxinga, a posebno su se istaknuli Kristina Ravlić i Jure Drlje koji su odličnim borbama obranili naslov prvaka Hrvatske, i time sebi osigurali mjesto u državnoj reprezentaciji. Naravno, osim ringovnih disciplina, borilo se i na tatamiju. Tu je najveća zvijezda bio fenomenalni Jure Drlje (21)koji je nastupio za splitski Ameno, ali je zapravo borac Mawaahija, kluba iz Makarske koji vodi Pero Gazilj, nekadašnji višestruki svjetski prvak u pointfightingu. Na seniorskom prvenstvu Hrvatske počeo se boriti sa 16 godina, a u ovih pet godina izgubio je samo jednu borbu na hrvatskom tatamiju.

- Na velikim natjecanjima tri sam puta bio u finalima i osvojio tri srebrene medalje. Još nisam postao europski i svjetski prvak, ali doći će i taj dan. Moj trener Pero Gazilj mi kaže da mi nedostaje još samo jedan mali korak, sazrijevanje – kaže Jure je student građevinarstva u Splitu, a uspješno povezuje studij i bavljenje vrhunskim sportom. Drlje je postao prvak u rekordnom roku. Na tatamiju je proveo tek nešto više od četiri minute. Svoje protivnike porazio je sa 10:0, borbe se tada u point fihtingu prekidaju. Na kraju kaže da jedva čeka Euro, a po svemu izgleda da je Jure sazrio za zlato.

Od makarskih boraca još su nastupili Thomas Matić koji je osvojio srebrenu medalju. U konkurenciji starijih kadeta nastupili su Toni Ursić, Leon Nola, Toma Rujak i Mateo Lozić. Nola nakon dvije pobjede gubi u finalu i morao se zadovoljiti srebrom, Toni Ursić također gubi u finalu, no valja napomenuti da je on još mlađi kadet. Toma Rujak se okitio broncom, dok je Matea Lozić poražena u prvom kolu. U konkurenciji K-1 juniora borio se David Jozipović koji je u prvoj borbi nokautom pobijedio svog protivnika. U polufinalu nakon ozljede u drugoj rundi je morao predati meč, no i pored toga osvaja broncu. Makarske borce u Đakovu su predvodili njihovi treneri Pero Gazilj i Zvonimir Boban.

J. K./KKM