﻿ PRVA ŽNL SPLITSKO-DALMATINSKA – OSK povećao prednost

15. kolo

Nakon odigranog 15. kola 1. ŽNL OSK iz Ozoka i dalje je vodeći sastav lige, a prednost nad drugoplasiranoj Mladosti povećao je na dva boda. Zmaj i Jadran iz Tučepi osvojili su po bod pa za vodećim Otočanima zaostaju njih pet. OSK je na domaćem terenu rezultatom 3:0 savladao Jadran iz Kaštel Sućurca, a pobjeda im ni jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Zmaj je odigrao lošu utakmicu protiv Postira Sardi, a gosti su nakon zadnjeg zvižduka suca Soldića burno proslavili osvajanje boda kojem se nisu ni nadali. Makarani su imali laganu terensku nadmoć nad Bračanima, a kad nisu iz nekoliko izglednih prigoda (Lozina, Ribičić) uspjeli savladati vratara Dumančića i ono malo gledatelja kućama je otišlo nezadovoljno. Tučepski Jadran u Dugom je Ratu bio nadomak pobjede, no slavlje im je uskratio loš sudac Labrović koji je drugo poluvrijeme produžio za čak sedam minuta. U šestoj minuti te nadoknade Voloder je savladao Mandušića za konačnih 2:2. Omladinac i Mladost su u Vranjicu podijelili bodove odigravši 1:1, a sa po jednim osvojenim bodom nisu zadovoljni ni jedni ni drugi. Domaći se grčevito bore za opstanak i bodovi su im bili od velike važnosti, gosti su jedni od pretendenata za vrh pa im je remi nedostatan za njihove želje. Primorac je u susjednom derbiju teže od očekivanog došao do pobjede nad fenjerašom Poljičaninom, tek autogolom Jurčića Stobrečani su došli do pobjede. GOŠK je sa istim rezultatom slavio protiv Imotskog, nakon vodstva gostiju pogodcima Đurasa i Karamana Kaštelani su preokrenuli rezultat. Omiš je prema očekivanju savladao Mračaj, Gusari sa Cetine slijedećih nekoliko utakmica igraju na domaćem terenu i dobrim igrama i pobjedama mogli bi se ozbiljno uključiti u borbu za vrh tablice.

Rezultati:

OSK – Jadran KS 3 : 0, Zmaj – Postira Sardi 0 : 0, Orkan – Jadran T 2 : 2, Omladinac – Mladost 1 : 1, Primorac – Poljičanin 1921 2 : 1, GOŠK – Imotski 2 : 1, Omiš – Mračaj 3 : 0

Poredak:

OSK 29, Mladost 27, Zmaj 24, Jadran T 24, Postire S 23, Omiš 22, Orkan 22, GOŠK 21, Imotski 19, Primorac 19, Jadran KS 18, Mračaj 17, Omladinac 17, Poljičanin 1921 7

Lista strijelaca:

11 – Šimić (Imotski)

10 – Krištić (Zmaj)

8 – Matulić (Postire S), Vučemilović-Alegić (OSK), Jurić (Orkan)

Iduće kolo donosi veliki susjedski derbi. Na tučepskoj Slatini Jadran je domaćin Zmaju. Pobjednik ovog susreta i dalje ostaje ozbiljan pretendent za osvajanje prvog mjesta koje donosi plasman u 3. HNL Jug, poraženom će nada biti sve manja. Neriješeni rezultat ne odgovara ni domaćima ni gostima i zbog toga se očekuje napadačka igra u kojoj će nadamo se uživati navijači kako Jadrana tako i Zmaja.

J. K./IvoR