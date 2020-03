ULJEPŠAJMO GRAD Vrijeme je za uređenje okućnica

Neuređeni privatni prostori i okućnice u gradu veliko su ruglo izgledu i ljepoti Makarske. Svaki vlasnik trebao bi urediti svoje posjede i potruditi se da što bolje izgledaju na dobrobit čitavog grada. Nije to nažalost slučaj, ne razmišlja svatko tako, a očito ne postoje zakonske mogućnosti da se i te površine primjerice uz šetnicu ili plažu urede. No moralo bi, osobito želimo li biti čist grad i baviti se turizmom. – Može li se urediti to ili dogovoriti da im se naplati to uređivanje – pitao je vijećnikna Gradskom vijeću.

-Nažalost, milijun je takvih dijelova u gradu, a ne samo uz šetnice. Puno je smeća i otpada uokolo. Kada se radi o privatnim površinama Grad ne može puno postići. To jest sramota onoga čiji je to posjed. Sram ih bilo! Koga kazniti postavlja se pitanje, jer su vlasnici takvih neurednih površina na skrbi Grada. Eto, u 21. stoljeću Europa čini čudesa a mi sve gori – kazao je gradonačelnik Jure Brkan. – Sramota je moralna kategorija, a ne zakonodavna i ne može se na nju računati da će riješiti problem – dodao je Marko Ožić Bebek, predsjednik makarskog Gradskog vijeća. Bilo kako bilo, neki način će valjati iznaći jer urednost ovih prostora jako utječe na ukupnu sliku grada.

J.G./IvoR