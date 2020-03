FUTSAL – Dinamo slavio u Omišu, Square bolji od prvaka

15. kolo

Zagrebački modri prekinuli su pobjednički niz Gusara s Cetine koji su u svih pet dosadašnjih susreta ostvarili pobjede. Futsal Dinamo nije izgubio ni jednu utakmicu u proljetnoj polu sezoni, i s novim bodovima probio se u gornji dio prvenstvene ljestvice. Unatoč porazu Olmissum je i dalje ostao vodeća momčad na tablici sa bodom više od aktualnog prvaka Novog vremena Apfela. Gospari su u šestom pokušaju došli do prve pobjede u 2020. I drugi put ove sezone nadigrali su momčad iz Makarske u ponajboljem prvenstvenom izdanju. Dubrovčani su sjajno otvorili utakmicu i već nakon 12 sekundi poveli s 1:0 pogotkom Mara Đuraša, dobro popunjene tribine imale su razlog za veselje sredinom prvog poluvremena, a kada je Pele zabio za 4:0 bilo je vidljivo da će bodovi ostati u Gospinu polju. Vrgorčani su opet slavili na Gripama, ovoga puta kod Universitasa. Pred odlazak na odmor Luka Suton je zabio za 0:1. Nastavak je bio sadržajniji i efikasniji, i otišao je na stranu iskusnije momčadi nebeskoplavih. Uzbudljiv susret odigrali su na Baldekinu Crnica i Split, kod rezultata 5:3 Savaolainen brani kazneni udarac Perića . Hrstić 17 sekundi prije kraja pogađa za 5:4, no to je bilo nedovoljno Splitu da uhvati zlata vrijedan bod. Poslije trećeg uzastopnog poraza Alumnus klizi prema izlaznim vratima 1. HMNL, ključni trenutak gradskog derbija dogodio se u 9. minuti. Alumnus je vodio sa 1:2 kada je Jurić matirao svog vratara Modrušana za 2:2. Uspinjača je pogotkom Tota iz kaznenog udarca povela s 7:5 u 27. minuti, Markić je svojim četvrtim pogotkom smanjio na 7:6, ali se po peti put nije upisao u strijelce i svojoj momčadi priskrbio barem bod. U ovom kolu napadači su namjestili nišanske sprave, na pet utakmica postignuto je čak četrdeset pogodaka.

Rezultati:

Olmissum – Futsal Dinamo 1 : 2, Square – Novo vrijeme Apfel 6 : 3, Universitas – Vrgorac 2 : 4, Crnica – Split 5 : 4, Uspinjača Gimka – Alumnus 7 : 6

Poredak:

Olmissum 33, Novo vrijeme Apfel 32, Crnica 29, Square 25, Futsal Dinamo 23, Vrgorac 20, Uspinjača Gimka 17, Universitas 13, Alumnus 12, Split 7

Lista strijelaca:

17 – Martinac (Vrgorac)

14 – Pele (Square)

13 – Vuković (Crnica), Markić (Alumnus), L. Suton (Vrgorac), Pavić (Olmissum)

12 – Hrkač (Square), Čekol (Futsal Dinamo)

10 – Kazazić (Novo vrijeme Apfel), Bajrušović (Novo vrijeme Apfel)

J. Kovačević/Ž Kovačić