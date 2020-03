ANĐELKO KUJUNDŽIĆ, PREDSJEDNIK UDRUGE IZNAJMLJIVAČA PRIVATNOG SMJEŠTAJA ‘Rezervacije su usporene ali nade za sezonu još ima’

Iznajmljivači soba i apartmana u privatnom smještaju, a njihovih 16 tisuća kreveta, velika su turistička snaga u Makarskoj, s puno pozornosti prate vijesti o širenju koronavirusa. Uz stanje u našoj državi posebno se to odnosi na širenje virusa u Njemačkoj, Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Bosni i Hercegovini, dakle državama iz kojih stiže najveći broj gostiju.

Anđelko Kujundžić, predsjednik Udruge iznajmljivača privatnog smještaja u sobama i apartmanima, kaže: -Kako čujem s terena puno je otkaza za lipanj, kada privatnim iznajmljivačima kreće najveća sezona. Ali, svi ne gubimo nadu da se stanje s koronavirusom stabilizirati, a bolest nestajati. Ukoliko se to dogodi do prvog svibnja još ima nade za solidnu sezonu koja privatnim iznajmljivačima traje do listopada. Do tada, optimistični smo, ljudi ulažu u svoje kapacitete, bilo da ih povećavaju ili poboljšavaju kvalitetu. Najvećem dijelu iznajmljivača Uskrs nije prijelomni trenutak za prve goste.

J. Morović/IvoR