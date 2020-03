MAKARSKA MALONOGOMETNA LIGA – Brela nanijela drugi poraz Gornjoj Vali

17. kolo

Nakon što su i matematički osigurali naslov prvaka 1. makarske MNL momčad Gornje Vale potom igra dosta neozbiljni i nastupa u šarolikom sastavu. Na utakmici protiv Brela samo ih je šest bilo u zapisniku, a to se ozbiljnom klubu kakvi su oni ne bi smjelo događati. Nakon pola sata igre Brela su pogodcima Zelića, Bekavca i Lasića prelomili utakmicu u svoju korist i Drveničanima nanijeli drugi uzastopni poraz. Prava golijada vidjela se na susretu između prošlosezonskog prvaka All ina i Agrohortusa, mreže su se tresle ukupno 15 puta. All in Makarska je stalno bio u vodstvu, a pobjeda im ni jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Katić i Zor ostvarili su po hat trick dok je kod Agrohortusa prvi topnik lige Mladinov postigao dva pogotka. Još je zanimljivo napomenuti da je Sabatino tresao svoju i protivničku mrežu. Derbi začelja odigrali su momčadi Downtown Brela i DPH Tučepi, pobjedom su Breljani zadnje mjesto prepustili DPH Tučepi. Catenaccio i Amicis odigrali su kvalitetnu utakmicu, kako ni jednima ni drugima bodovi ne mogu donjeti nikakav pomak na tablici igralo se napadački. Prvo poluvrijeme pripalo je momčadi Catenaccia (3:1) dok je igra u drugom bila izjednačena. Dvoboj između Malog Plamena i DPH Torcida MR završio je bez pobjednika, iako je Mali Plamen u tri navrata imao prednost to mu nije pomoglo da ostvari pobjedu.

Rezultati:

Brela - Gornja Vala 5 : 2 (2 : 0)

Bekavac (2), Lasić (2), Zelić (1) / Biočić (1), Ž. Visković (1)

All in Makarska – Agrohortus 9 : 6 (3 : 2)

Katić (3), Zor (3), Ravlić (2), Sabatino (1-AG) / Mladinov (2), Sikirica (1), Sabatino (1), Seferović (1)

Downtown Brela – DPH Tučepi 4 : 2 (1 : 1)

Jakir (2), Jurić (2) / M. Pašalić (1), Visković (1)

Catenaccio - Amicis 5 : 3 (3 : 1)

Brnić (2), Sokol (2), Šalinović (1) / Herceg (1), Zelić (1), Pejković (1)

Mali Plamen – DPH Torcida MR 3 : 3 (0 : 0)

J. Antunović (1), Gareljić (1), Raffanelli (1) / Godinović (1), Lendić (1), Škrabić (1)

Poredak:

Gornja Vala 45, All in Makarska 35, Catenaccio 31, Brela 29, Mali Plamen 29, Amicis 24, Agrohortus 17, DPH Torcida Mr 14, Downtown Brela 10, DPH Tučepi 4

Lista strijelaca:

26 – Ivan Mladinov (Agrohortus)

24 – Ante Sokol (Catenaccio)

21 – Žarko Visković (Gornja Vala)

20 – Luka Bekavac (Brela)

Parovi 18. kola: DPH Torcida Mr – Gornja Vala, Brela – Amicis, Catenaccio – Agrohortus, All in Makarska – Downtown Brela, DPH Tučepi – Mali Plamen

Jakov Kovačević/Željko Kovačić