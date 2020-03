HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ Sve utakmice pod našom ingerencijom igrat će se bez gledatelja

Utakmicama, od prve do nižih liga, do daljnjeg će moći prisustvovati samo momčadi sa svojim stožerima.Rukovodstvo Hrvatskog nogometnog saveza donijelo je novu mjeru sa svrhom zaštite gledatelja, klubova, igrača i natjecanja. Uzimajući u obzir novonastale okolnosti u pogledu epidemije novog koranavirusa SARS-CoV-2, danas su vodeći ljudi HNS-a i odgovarajuća tijela Saveza ponovo zajednički analizirali aktualnu situaciju i donijeli odluku da će se sve utakmice pod ingerencijom HNS-a do 31. ožujka biti odigrane bez gledatelja.

Mjera se odnosi na HT Prvu ligu, 2. HNL, 3. HNL, 1. HNLŽ, 2. HNLŽ, 1. HMNL, 2. HMNL te sve lige mladeži pod okriljem HNS-a, kao i predstojeće Uefine kvalifikacijske turnire koji se održavaju u Hrvatskoj. U navedenim natjecanjima utakmicama će do daljnjeg moći prisustvovati samo momčadi sa svojim stožerima, uže rukovodstvo i službene osobe klubova, HNS-a, tehničko osoblje te određeni broj predstavnika medija, uz sve uobičajne mjere za organizaciju utakmice.

Kao i do sada HNS će pozorno pratiti razvoj situacije sa epidemijom te će prema potrebi odrediti drugačije mjere o čemu će nogometna obitelj i javnost biti pravovremeno obaviješteni. Ova odluka stupa na snagu odmah, a vrijedit će do 31. ožujka odnosno do završetka reprezentativne pauze. HNS će pravovremeno donijeti odluke o nastavku ili prekidu ove mjere, uzimajući u obzir razvoj događaja, preporuke javno-zdravstvenih institucija, a imajući u vidu prije svega zdravlje gledatelja, nogometaša i svih drugih aktera u nogometu.

J. K.