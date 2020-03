SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT – Nema natjecanja u Hrvatskoj do 1. travnja

Središnji državni ured za šport (SDUŠ) Hrvatske nakon jučerašnjeg sastanka s pet krovnih športskih udruženja te predstavnicima najvećih športskih udruženja u Republici Hrvatskoj preporučio je odgodu svih športskih natjecanja do 1. travnja. Odmah potom HNS je donio odluku o prekidanju svih sportskih natjecanja do 31. ožujka 2020. godine. Za vrijeme treninga se preporučuje pridržavanje svih higijenskih i sigurnosnih uputa Nacionalnog stožera civilne zaštite, sukladno preporuci središnjeg državnog ureda za sport, o odgodi svih međunarodnih i nacionalnih sportskih natjecanja svih razina a imajući u vidu preporuku stožera civilne zaštite i novonastalu situaciju u Republici Hrvatskoj, odnosno porastu broja zaraženih. Izvršni odbor HNS i nadležna tijela donijela su odluku o prekidanju svih natjecanja u Hrvatskoj-muških, ženskih, malonogometnih – svih liga HNS-a, međužupanijskih i županijskih liga, Hrvatskog kupa, te utakmica mladeži, seniora i veterana do 31. ožujka. Kao i do sada HNS će pozorno pratiti razvoj situacije s epidemijom koronavirusa teče, prema preporukama javno-zdravstvenih institucija po potrebi odrediti nove mjere imajući u vidu prije svega zdravlje nogometaša, gledatelja i svih drugih nogometnih aktera. O svim daljnjim mjerama nogometna će obitelj i javnost biti na vrijeme obaviještena. Istodobno su prekinuta nogometna prvenstva u svim europskim državama, izuzev Engleske i Turske, turnir u Kataru na kojem je trebala nastupiti i reprezentacija Hrvatske, azijske kvalifikacije za SP 2022. godine. UEFA je odgodila elitna kola kvalifikacija za mlađe uzraste, prekida se Liga prvaka, Europska liga, a po svemu sudeći Euro bi se mogao odigrati 2021. godine. NBA košarkaška liga prekinuta je do daljnjeg, EURO liga, ABA liga, FIBA je prekinula sva natjecanja do daljnjeg. Međunarodna teniska federacija donijela je odluku da šest tjedana neće biti turnira, u veslanju se neće održati Olimpijske kvalifikacije u Italiji koje su se trebale održati 10. travnja. Zaustavljeno je i automobilističko natjecanje Formule -1 koje se trebalo održati u Kini 19. travnja, odgođeno je također i dvoransko SP u atletici. Hrvatski rukometni, košarkaški, vaterpolski, ragbijaški, odbojkaški, atletski, biciklistički, veslački savezi zbog opasnosti od koranavirusa također su prekinuli sva natjecanja do 1. travnja 2020. godine. Tako će u narednim danima bez sporta biti ne samo Hrvatska nego i većina zemalja Europe i svijeta.

J. Kovačević/Ž. Kovačić