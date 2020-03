KORONAVIRUS VLADA SVIJETOM Najveća paraliza sporta u povijesti

Svijet sporta je stao – ključevima su zaključane brave sportskih borilišta pred naletom koronavirusa i pitanje je kada će se njihova vrata ponovo otvoriti. Ni sport nije ostao imun na vijest koja bjesni svijetom i jedino je sigurno da će proći doata vremena dok se to stanje ne obuzda, a sport ponovo bude razlog za razbuđivanje emocija. U NBA ligi u kojoj igra šest hrvatskih košarkaša (Bogdanović, Bender, Žižić, Šarić, Hezonja, Šamanić) također ima zaraženih. Vijest da je Rudy Gobert bio pozitivan na testu koronavirusa izazvala je potres nesagledivih posljedica. Gobert je suigrač našeg reprezentativca Bojana Bogdanovića u momčadi Utah Jazza, a svi su u NBA ligi ostali šokirani ovim saznanjem. Bogdanović je kao i ostatak momčadi bio testiran, a na našu radost test je bio negativan. Ali tu nije bio kraj, nekoliko sati nakon testiranja iz svlačionice Utaha Jazza objavljeno je da je njihov najbolji igrač Donovan Mitchel zaražen. Bojanu Bogdanoviću koji je u karanteni u Oklahoma Cityju nije lako i pored toga što je njegov prvi test bio negativan. Utakmice NBA lige su suspendirane do daljnjeg, vlasnik Dallas Mavericksa Mark Cuban je rekao kako mu ovo izgleda kao nekakav filim katastrofe.

Luka Modrić kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i igrač Real Madrida također je u karanteni. Modrić se osjeća zdravstveno dobro, no poput ostalih suigrača zadnji trening u kampu Reala napustio je vidno uzbuđen. Naime košarkaš Reala Treyu Thommpkins zaražen je koranavirusom. Kako doznajemo od našeg sugrađanina Željka Modrića, Lukina strica u madridskom predgrađu Valdebebas zajedno žive nogometaši i košarkaši koje dijeli jedan kat u zgradi. Jedu u istom restoranu, a košarkaška dvorana nalazi se pored nogometnog stadiona. Nadalje navodi da su svi igrači Reala u kućnoj karanteni i mogu trenirati samo u svojim domovima. Španjolski nogometni savez je obustavio sva natjecanja, sa više od 3 000 tisuće zabilježenih slučajeva koronovirusa Španjolska je nakon Italije zemlja s najviše oboljelih u europi. Za sada je nepoznato do kada će trajati izolacija sportaša u Španjolskoj, i do kada će oni ostati u svojim kućama.

To, nažalost nije sve, među zaraženima su i trener londonskog velikana Arsenala Mikel Arteta. Svi igrači i stručni stožer Arsenala stavljeni su u karantenu jer su se družili sa vlasnikom Olympiakosa i Nottingham Foresta. Stoper Juventusa Danijele Rugeri također je zaražen koranavirusom,pozvao je navijače i građane Italije da poštuju pravila i zakone. U ovim teškim trenucima zahvaljuje svim doktorima i medicinskim sestrama koji se brinu o njemu i ostalim zaraženima. Jedan od najboljih svjetskih igrača Kristiano Ronaldo također je u karanteni u Portugalu te se za sada neće vraćati u Italiju. Ronaldo i Rugani bili su zajedno na utakmici 8. ožujka u Torinu priopćili su iz Juventusa. Na radost brojne hrvatske športske obitelji ni jedan športaš iz naše domovine nije zaražen ovom opakom bolešću, a nadamo se da će tako i ostati.

Jakov Kovačević