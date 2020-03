DJEČJI VRTIĆ “BIOKOVSKO ZVONCE” Otvoren samo Ciciban isključivo za one koji ne mogu osigurati drugačiju skrb za dijete

Sukladno zaključcima Stožera Civilne zaštite i smjernicama Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske za postupke vezano uz aktualnu situaciju širenja koronavirusa, Ravnateljica Dječjeg vrtića “Biokovsko zvonce” Makarska dana 16. 3. donijela je Odluku o uvođenju posebnih mjera radi sprečavanja epidemije bolesti uzrokovane novim coronavirusom COVID-19. U ponedjeljak 16. ožujka svi objekti radili su u redovnom radnom vremenu kako bi se utvrdio broj djece kojima roditelji nisu u mogućnosti osigurati drugačiji oblik skrbi za dijete.

Od utorka 17. ožujka do srijede 1. travnja privremeno se zatvaraju sljedeći objekti: “Veseljko”, “Zvončica”, “Pčelica”, “Vrapčić”, “Radost”, “Maslačak” i “Grdelin”.

U objektu “Ciciban”- Molizanskih Hrvata 2, Makarska bit će osiguran boravak od 6.30 do 16.30 za djecu koja su uključena u cjelodnevne boravke (uključujući smjenski boravak) odnosno od 7 do 13 sati za djecu uključenu u jutarnje i poslijepodnevne poludnevne boravke. Navedeno se odnosi isključivo na one korisnike Dječjeg vrtića “Biokovsko zvonce” koji nemaju mogućnosti osigurati drugačiji oblik skrbi za dijete.

Apeliramo na roditelje da svi zajedno ozbiljno i odgovorno shvatimo naputke nadležnih institucija, ne ugrožavamo sebe i druge te zajednički pridonesemo da se ova situacija čim prije i uspješnije završi na zadovoljstvo svih i bez zdravstvenih posljedica. Odluka je podložna izmjenama sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Splitsko- dalmatinske županije i Stožera civilne zaštite Grada Makarske te će se redovito objavljivati na web stranicama vrtića, navodi se u Odluci koju je potpisala ravnateljica Anela Židić.

J.G./arhiva MP