MAKARSKA ŽIVI DRUGAČIJIM ŽIVOTOM – Jutro počelo bez stolica na štekatima, po kavu se ide u pekaru, a stariji sugrađani drže se kuće

Već se priča da će se vrijeme mjeriti prije koronavirsua i poslije. U zraku se prethodnih dana osjećao neki tajac i oprez da s virusom nema šale, a sve je potvrdila Odluka Vlade RH i Stožera CZ koji su jučer u 18 sati donijele odluke kojima se na mjesec dana u životu građana i grada puno toga mijenja, a sve u cilju što bolje zaštite od Covuida-19.

Đir gradom 19. ožujka u trenutak je potvrdio da se u gradu poštuju nova pravila. Zatvoreno je na mjesec dana sve što mora hoteli, kafići, restorani, frizerski i pedikerski saloni, dućani koji ne prodaju hranu i higijenske potrepštine….

Makarani svoje jutro u gradu najradije počinju s kavom u omiljenom kafiću, po mogućnosti vole da ih sunce obasja s pogledom na more. Od jutros na te će gušte morati zaboraviti. Terase i štekati su prazni, a jedino što im preostaje je ‘coffee to go’ iz pekare, u prijevodu za ponijeti u čašici. Primjetno je na ulicama da nema puno starijih osoba. Drže se kuće, a ta mjera, kao i one propisane za kretanje vani za sve ostale sugrađane, neophodne su kako bi se onemogućilo širenje epidemije koronavirusa.

J.Morović/IvoR