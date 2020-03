VETERINAR KAŽIMIR TOMASOVIĆ RADI REDOVITO ‘Psi i mačke nisu prijenosnici koronavirusa, ali mogu se zaraziti’

Trenutna situacija kod nas i u svijetu nam nalaže da se prvo pobrinemo za sebe i svoju obitelj, ali mnogo obitelji i pojedinaca ima i pridruženog člana – kućnog ljubimca, prvenstveno psa ili mačku.

Jesu li oni u opasnosti upitali smo dr. vet. Kažimira Tomasovića iz Veterinarske prakse Snoopy u Makarskoj.

-Kao prvo želio bih razuvjeriti sve one koji tvrda da korona virus prenose psi i mačke. Oni nisu prijenosnici bolesti, mogu se zaraziti ali to nema utjacaja na njih, a niti mogu prenijeti koronavirus na ljude. U našoj praksi nema nikakvog povećanja posla osim onog stalnog. Znači obvezna cijepljenja, standardne bolesti, a dobro je i to što ove godine nije bilo nikakvih otrovanja osim jednog kojeg smo uspješno riješili. Što se tiče ljekova i medicinskog materijala imamo dovoljne količine, jedno je problem s sredstvima za dezinfekciju pošto veledrogerije i drugi dobavljači sve šalju za humanu (ljudsku) medicinu. Radimo u uobičajeno radno vrijeme, a kako veterina spada pod medicinsku struku neći biti zatvaranja niti u slučaju opće karantene, ističe Tomasović.

U jedinom makarskom pet shopu „Arka“ razgovarali smo s Danijelom Radovniković koja kaže da je u posljednjih tjedan dan povećana je prodaja za 30 do 40 posto. Ali nema razloga za zabrinutost. Pet shop je dobro opremljen i ima vlastitih zaliha za otprilike dva do dva i po mjeseca, a koje se stalno nadpunjavaju po potrebi.

Možete se uvjeriti na slikama da je dućan ustinu dobro opskrbljen, veterinar radi kao i prije virusa, a sve to zaključjuje da su kućni ljubimci sigurni.

J.Morović/Ž. Kovačić