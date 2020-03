Opasnost širenja koronavuirusa opustjela je Autobusni kolodvor u Makarskoj.

-Zbog Odluke stožera Civilne zaštite RH Kolodvor ne radi do daljnjega, isve linije svih prijevoznika s Autobusnog kolodvora u Makarskoj ne prometuju do daljnjega, obavijesti su koje dočekaju neinformirane putnike koji još uvijek misle da mogu do odredišta i žele kupiti karte.

Kako doznajemo, danas u 14 sati vozi posljednji autobus, i to je sve.

J.M./IvoR