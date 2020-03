BORISLAV VUKOVIĆ, SPORTSKI DIREKTOR NOVOG VREMENA APFELA ‘U ovom trenutku futsal nije prioritet’

Korona virus je paralizirao cijeli svijet, zaustavljena su tako sva sportska natjecanja. IO HNS-a donio je odluku o odigravanju svih natjecanja do 28. lipnja 2020. godine, pa se postavlja pitanje kako će se natjecanje 1. HMNL privesti kraju. Zbog situacije u Hrvatskoj i svijetu uzrokovane pandemijom korona virusa, trenutno je na snazi odluka o prekidu svih natjecanja. No, ozbiljnost situacije ne daje naslutiti hoće li se uopće i kada nastaviti natjecanja. Izvjesno je da se u najboljem slučaju futsal prvenstvo Hrvatske neće nastaviti prije početka svibnja, a možda i kasnije ukoliko pandemija s koranavirusom poprimi šire razmjere.

Borislav Vuković, Sportski direktor aktualnog malonogometnog prvaka Hrvatske Novog vremena Apfela ističe – Sada je najvažnije zdravlje svih, da ispunjavamo zahtjeve koje od nas traže ljudi koji u ovom trenutku vode Hrvatsku. Vlada RH odradila je za sada sjajan posao, a nadam se da će tako biti i u buduće sve dok se ne zaustavi COVID-19. Pored svih ovih nevolja ostaje malo vremena za razmišljati o futsalu, ako HNS bude prisiljen prekinuti sezonu imat će nezahvalan posao proglasiti prvaka na temelju trenutačnog stanja na tablici, a pitanje je i kakva bi u idućoj sezoni izgledala Prva HMNL. Do kraja ligaškog dijela sezone još su tri kola, nakon toga trebalo bi se odigrati doigravanje za prvaka pa je izvjesno da će to biti teško odraditi do 28. lipnja. Hoće li UEFA i HNS možda produžiti vrijeme za to ostaje za vidjeti.

Nadalje ističe da su svi igrači kluba u Makarskoj u kojoj još uvijek nasreću nema oboljelih, rade doma po uputama Stožera Civilne zaštite. O plaćama igrača nisu još razgovarali, ali bude li situacija išla u neočekivanom smjeru i to će doći na red. Na kraju iznosi da bi se prvenstvo ipak moglo završiti budemo li svi poslušni, ponizni i disciplinirani te tako pridonesemo da se pandemija što prije zaustavi kako bi sport ponovo postao strast i uživanje. Ukoliko HNS proglasi kraj natjecanja takvim bi raspletom vodeća momčad na ljestvici Olmissum iz Omiša stekao pravo u idućoj sezoni predstavljati Hrvatsku u UEFA Futsal Ligi prvaka. Pitanje je ipak koliko su klubovi spremni prihvatiti trenutni poredak na tablici kao konačni.

J. Kovačević/IvoR