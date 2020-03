STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA MAKARSKE Izdano 170 propusnica, dezinficirane javne površine

Makarani odgovorno poštuju mjere i odluke vezane za zaštitu od opasnosti coronavirusa. Prema riječima načelnika Stožera civilne zaštite grada Makarske i dogradonačelnika Dražena Nemčića, nema evidentiranih prekršaja o nedozvoljenim okupljanjima. Mjere i odluke Civilnog stožera se poštuju.

„Mi smo izdali jučer 60 i danas 110 propusnica. Vodi se računa da se izdaju zaista samo onima koji prema Odluci imaju pravo na njih. Zahtjeva je bilo oko 10 posto više, ali propusnicu izdajemo samo onima koji udovoljavaju propisanim mjerama, kazao nam je Dražen Nemčić, načelnik Stožera.

Potvrdio nam je također da su u gradu dezinficirane gradske površine u noći s petka na subotu, a također i jutros. Dezinfekciju javnoprometnih površina obavili su makarski vatrogasci. Također je dezinficirana i gradska tržnica koja je inače sukladno odluci nacionalnog Stožera zatvorena kao i ostale tržnice u cijeloj Hrvatskoj. No djelatnici gradskog pogona koji su navrijeme nabavili sredstva, dezinficirali su prostor. Kazao nam je kako se mjere poštuju i u građevinarstvu. -Tu je možda bilo najviše nejasnih upita. Prema našim saznanjima i ti radovi jenjavaju. Naravno tamo gdje je manje ljudi uz poštivanje propisanih mjera može se raditi. No veći radovi uglavnom su zastali zbog fruktacije zaposlenika. Tako će se prema našim saznanjima i gradilište na hotelu Meteor konzervirati u narednih tri do četiri dana.

Sada je u Makarskoj,uvelike zahvaljujući odgovornom ponašanju, sve pod kontrolom i nema osoba pod sumnjom da su zaraženi. Apeliram na građane da i dalje ostanu odgovorni i poštuju odluke vezane za zaštitu od opasnosti širenja coronavirusa, poručio je Dražen Nemčić, načelnik Stožera civilne zaštite grada Makarske.

J.Glučina/GM