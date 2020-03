STOŽER CIVILNE ZAŠTITE Ukupno 551 zaraženi u Hrvatskoj, troje mrtvih, 37 izliječenih

U 9 sati Stožer civilne zaštite objavio je 27. ožujka nove podatke o koronavirusu u Hrvatskoj. Izvijestili su kako je u Hrvatskoj potvrđen 551 slučaj zaraze koronavirusom. Tri su osobe umrle zbog koronavirusa.

Na području Splitsko-dalmatinske županije ukupno 44 pozitivnih na koronavirus

Ravnatelj splitske bolnice otkrio je jutros kako je na području Splitsko-dalmatinske županije ukupno 44 pozitivnih na koronavirus.

“Imamo 56 novih bolesnika, što daje brojku od 551 bolesnika. U protekla 24 sata detektirano je 70 novih bolesnika. I dalje smo u fazi linearnog rasta, što je dobro. Prosječna dob je 48,02 godine. 46 posto je žena. Postotak bolesnika iznad 60 godina je 25 posto. Oporavljeno je 37 osoba i nadajmo se da će najveći dio pokazati znakove oporavka. Nadam se da će našim zajedničkim naporima doći do toga da imamo što više oporavljenih.”, kazao je ministar Beroš

Rad trgovina

“Naš rast je linearan što ukazuje na to da se građani pridržavaju uputa. Prva odluka se odnosi na dopuštenje rada određenih specijaliziranih trgovina u sastavu tržnica kako bi se povećao kapacitet opskrbe hrvatskih građana i pomoglo hrvatskoj poljoprivredi. To su dućani koji prodaju hranu, higijenske artikle, poljoprivredne trgovine i dućani koji prodaju hranu za životinje.

Stožeri Civilne zaštite moraju posebnu pozornost obratiti na situaciju na tržnicama. Kad se provjeri je li sve u redu, kroz par sati, očekujemo da će te trgovine početi raditi. Drugo izuzeće se odnosi na rad prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal i to za područje Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije i to zbog posljedica za saniranje štete od potresa.

Dokle god postoji linearni rast popuštat ćemo mjere kako bismo sve više i sve optimalnije funkcionirali u ovim izvanrednim uvjetima.

Nove odluke stupaju na snagu danas. Realno je za očekivati da trgovine počnu raditi od sutra ujutro. Želim dobiti povratne informacije od stožera da su poduzeli sve epidemiološke mjere unaprijed da posao može krenuti. Poruka je dakle krenut će raditi od sutra.” – istaknuo je ministar Božinović.

J.G.