GRAD MAKARSKA OBAVJEŠTAVA UMIROVLJENIKE Podjela uskrsnih bonova odgađa se do daljnjega

Grad Makarska obavještava sve umirovljenike da se podjela uskrsnih bonova, najavljena od 1. do 7. travnja u prostorijama Matice umirovljenika na Marineti, odgađa do daljnjega zbog preventivnih mjera širenja zaraze virusom COVID-19.Poštujući važeće odluke Vlade Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske vezano za bolest COVID – 19 u ovom trenutku nismo u mogućnosti provesti ranije utvrđen način i vrijeme podjele poklon – bonova za Uskrs umirovljenicima s prebivalištem na području grada Makarske čiji iznosi mirovina ne prelaze 3.500,00 kuna, a da ne dovedemo u pitanje zdravlje i sigurnost ljudskih života. Način, mjesto i vrijeme podjele poklon – bonova utvrdit ćemo naknadno, čim se za to stvore uvjeti, stoji u obavijesti Grada Makarske.

J.G.