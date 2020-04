ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ZABRANI NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVKA U RH Od 6. travnja samo s e-Propusnicama

socijalnog distanciranja

ne zadržavanja na javnim prostorima

posjedovati valjanu propusnicu izdanu kroz sustav e-Propusnice.

U sukadu s ovom Odlukom, prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta ili stalnog boravka u Republici Hrvatskoj moraju se poštovati sljedeće mjere:

Propusnice za ulazak i izlazak iz područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju putem sustava e-Propusnice odgovorne osobe u pravnoj osobi, izabrani liječnik obiteljske medicine i nadležni stožer civilne zaštite na rok od 1 do 14 dana, ovisno o razlogu zbog kojeg se propusnice izdaju.

Sve pravne i fizičke osobe koje su izdale propusnice do dana stupanja na snagu ove Odluke, dužne su najkasnije do 5. travnja 2020. sve izdane propusnice zamijeniti e-Propusnicama.

Od 6. travnja 2020. napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka moguće je samo s e-Propusnicama.

MP