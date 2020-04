VOLONTERSKI CENTAR CRVENOG KRIŽA MAKARSKA NA PRVOJ CRTI – Srcem i trudom stalno na usluzi sugrađanima koji trebaju njihovu pomoć u prevenciji od koronavirusa

Već 330 odrađenih volonterskih sati u niti dva tjedna, od kada je organiziran Volonterski centar Crvenog križa Makarska, u sebi nosi poruku da naš grad itekako ima ljude, mlade i one nešto starije, a koji su u svakom trenutku spremni pomoći svojim sugrađanima kako bi prevencija protiv koronavirusa bila što bolja.

Na prvi znak da cijelu Hrvatskom čeka borba protiv Covida-19 makarski Crveni križ organizirao je Volonterski centar i odmah se krenulo sa edukacijom i ustrojavanjem najboljeg načina koji će biti brana širenju pandemije koronavirusa. Pri tome se imalo u vidu da uz što manje socijalne kontakte treba pomoći najosjetljivijim na zarazu virusom, a to su stariji i bolesni sugrađani.

Volonterski centar u zgradi Srednje škole Makarska startao je 25. ožujka i na usluzi je građanima svaki dan od 8 do 16 sati, samo treba nazvati brojeve 099 484 91 00 ili 099 48 49 101.

Miroslav Dudaš, voditelj Volonterskog centra, ponosan je na svoju ekipu. Kada smo ih posjetili, naravno uz sve mjere opreza, dočekala nas je mlada ekipa s osmijehom iako prepuna posla.

- Makarke i Makarani su ljudi velikog i nesebičnog srca. U Volonterskom centru je za akcije spremno 66 volontera, a aktivno je njih 44. Sve su to ljudi od 17 do 50-ak godina života, srednjoškolci, liječnici, odvjetnici…, šarolika ekipa. Svima im je zajedničko da su spremni pomoći u svakom trenutku. Još je 15 volontera na listi čekanja, a za koje, nasreću, sada nemamo potrebe, ali je lijep osjećaj da možemo računati na njih – upoznaje nas Dudaš sa stanjem u Volonterskom centru, uz napomenu da je svaki dan u koordinaciji s Gloryanom Grabnerom, ravnateljem makarskog Crvenog križa.

Različite su potrebe sugrađana kojima volonteri pomažu, a u skladu s tim su formirani i timovi. Bilo da treba donijeti lijek, dnevni obrok, kupiti namirnice ili obaviti neku drugu uslugu, samo je dovoljno nazvati Volonterski centar. Ubrzo, poštujući zadani protokol, volonteri pozvone na vrata i želja korisnika je ispunjena.

- Naši volonteri uz svoju humanu i solidarnu dimenziju daju vrijeme i materijalna sredstva. Nisu plaćeni za to što rade, a na dobrovoljnoj bazi koriste i svoja vozila, dio je ustupio Crveni križ, a i makarska Gorska služba spašavanja je pri ruci kada zatreba. U jednom danu obavimo usluge za 88 korisnika. Ne trebam naglašavati koliko su nam zahvalni. Nerijetko imaju potrebu dati sitnicu kao znak pažnje. Mi to, naravno, ne uzimamo, ali lijepe su to geste od naših Makarana. Dobar glas daleko se čuje, a to nam je najvažnije. Nema cijene osjećati se dobro – skromno će Miroslav Dudaš.

Njegova zamjenica je Luce Luketina, inače pred kojom je obrana diplome na Studiju sanitarnog inženjerstva Medicinskog fakulteta u Rijeci.- Rado sam svoje znanje i trud stavila na raspolaganje Volonterskom centru. Dok sam studirala sve sam ovo imala knjiški u glavi, a situacija je takva da sam sve usmjerila u praksu i osmislila edukaciju za volontere. Ponosna sam što mogu pomoći da svi zajedno pomognemo onima koji trebaju našu ruku – iskrena je tučepska studentica.

Sugrađani, pridržavajući se preporuke ‘ostani doma’ prepoznaju trud volontera i nagrađuju ih na svoj način, u okviru mogućnosti. Nema dana da netko ne ispeče kolače i daruje ih. Zdenko Vujčić iz Peškere donira u Volonterski centar desetak obroka dnevno, široke ruke su Pekara ‘Lipo i friško’, Konzum, Apfel. Ivan Skender radi grafiku, letke i skice, Marija Ivanković iz Udruge ‘Ruke za bolju Makarsku’ darovala im je platnene maske, HT je dao mobitele na korištenje, Branko Glavina je tu s romobilom…

- Lista je duga, i svaki danom je sve više ovih koji žele pomoći na svoj način. Velika zahvala ide ravnateljima makarskih srednjih škola Slavku Gudelju i Momiru Sumiću koji su nam ustupili prostor za rad Volonterskog centra. Svima im zahvaljujemo – poručuje Dudaš vjerujući da ovako jaka volonterska i logistička snaga može puno značiti i doprinijeti u borbi protiv virusa.

Jasna Morović/IvoR